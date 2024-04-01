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Autodesk Construction Cloud

СОБЫТИЯ

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01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC 1
13.12.2021 Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud 1
03.12.2021 Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk 1
11.10.2021 Autodesk анонсировала новые функциональные возможности для облачной среды Autodesk Construction Cloud 1
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud 1
05.07.2016 Autodesk обновила свою облачную платформу Forge 1
30.03.2012 Autodesk выпустила 2013 версии свох программных продуктов 1
09.12.2011 Autodesk представил новый способ организации работы с BIM 1
27.09.2011 Autodesk запустила набор облачных сервисов Autodesk Cloud 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Autodesk Construction Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 9
Autodesk Construction Solutions 2 2
PlanGrid 2 1
3D Robotics 3 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
Sarex - Сарекс 10 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 1
Citrix Systems 863 1
Telegram Group 2864 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 251 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Инград - Ingrad 14 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24028 7
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 553 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7552 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15803 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17876 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12025 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60726 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4323 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63835 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 830 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27048 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12762 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6314 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1656 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33019 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2552 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13007 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3540 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 401 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4255 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 155 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 365 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 193 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12016 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 430 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5056 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 137 1
Accelerometer - Акселерометр 389 1
Problem Management - Управление проблемами 70 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9762 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10514 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21405 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5036 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7864 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6406 1
Autodesk Revit 124 4
Autodesk BIM 360 22 4
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 3
Autodesk AutoCAD 373 3
Autodesk Navisworks 23 2
Autodesk AutoCAD WS 9 2
Autodesk Design Review 3 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 96 2
Autodesk Build 3 2
Autodesk Build PlanGrid Build 1 1
Autodesk Fusion 360 10 1
Autodesk Vault 19 1
Autodesk Product Design Suite 6 1
Autodesk Forge 4 1
Autodesk A360 API 1 1
Autodesk Building Design Suite - Autodesk Building Systems 13 1
Autodesk Quantity 1 1
Autodesk Docs 1 1
Autodesk AutoCAD Plant 3D - Autodesk Plant Design Suite 8 1
Autodesk Media and Entertainment - Autodesk Entertainment Creation Suite 5 1
Autodesk Buzzsaw 6 1
Autodesk Infrastructure Design Suite 7 1
Autodesk Factory Design Suite 5 1
Autodesk Exchange Apps 3 1
Rakuten Viber 664 1
Apple - App Store 3075 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
Microsoft Outlook 1498 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 154 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
Autodesk Maya 70 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 32 1
Autodesk 3ds Max 86 1
Autodesk Quantify 1 1
Autodesk Inventor 75 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5216 1
Autodesk BIM Collaborate 1 1
Hanspal Amar - Ханспал Амар 18 2
Merchant Sameer - Мерчант Самир 3 2
Lynch Jim - Линч Джим 5 2
Ерофеева Татьяна 3 1
Сенкевич Анна 1 1
Кирьянов Олег 2 1
Kozlowski Amy - Козловски Эми 1 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Бохонов Богдан 4 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 2
Россия - РФ - Российская федерация 164003 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54342 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6553 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11625 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33243 1
Энергетика - Energy - Energetically 5765 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 710 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 329 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3919 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Autodesk University 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450307, в очереди разбора - 728227.
Создано именных указателей - 196214.
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