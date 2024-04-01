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Autodesk Construction Cloud
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Autodesk Construction Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
|Инград - Ingrad 14 1
|Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
|Hanspal Amar - Ханспал Амар 18 2
|Merchant Sameer - Мерчант Самир 3 2
|Lynch Jim - Линч Джим 5 2
|Ерофеева Татьяна 3 1
|Сенкевич Анна 1 1
|Кирьянов Олег 2 1
|Kozlowski Amy - Козловски Эми 1 1
|Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
|Бохонов Богдан 4 1
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