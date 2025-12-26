Разделы

26.12.2025 Прорыв в управлении строительными данными: кейс девелопера «Ак Барс Дом» и Tangl 1
29.10.2024 Новые плагины для чтения форматов Revit и Navisworks в C3D Converter 2
12.03.2024 Что дает внедрение среды общих данных: опыт крупного девелопера 1
06.12.2021 Антон Тимошенко -

BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий

 1
03.12.2021 Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk 1
13.10.2020 Datadome расширяет спектр услуг и переходит в BIM-проектирование 2
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
15.08.2017 Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов 1
07.12.2016 ПСС завершила внедрение технологии BIM в Olimps 2
24.11.2016 Autodesk представил версию 2.0 открытого шаблона BIM-стандарта 1
20.09.2016 ПСС реализует комплексный подход к внедрению BIM для проекта по созданию Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве 2
07.09.2016 Официально: Autodesk резко снизила цены в России. Цифры 1
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
19.08.2015 «Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов 1
27.05.2015 Программные комплексы Autodesk 2016 доступны в России 1
28.04.2015 Autodesk назвала своего лучшего партнера в России 1
25.03.2015 Autodesk снизила цены на продукцию в России 1
09.12.2011 Autodesk представил новый способ организации работы с BIM 1
20.06.2011 Autodesk выпустила русскую версию AutoCAD Plant 3D 2
31.03.2010 Autodesk выпустил 2011 версии решений для строительства и управления инфраструктурой 5
09.09.2008 II квартал 2009: доход Autodesk вырос на 18% 1
18.07.2008 Autodesk и Bentley расширят совместимость ПО для архитектурно-строительной отрасли 1
21.02.2008 Лидеры PLM объявили охоту на нишевых игроков 1

Публикаций - 23, упоминаний - 32

Autodesk Navisworks и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 622 18
SAP SE 5441 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 2
Graitec - Brownie Software 4 1
Autodesk Consulting 3 1
Flex - Flextronics 89 1
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 49 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
Planit Holdings 1 1
Sarex - Сарекс 9 1
Autodesk - Robobat 4 1
SoftDev - СофтДев 1 1
Autodesk - Delcam 5 1
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 1
Неолант - Neolant 43 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 39 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
TraceAir 3 1
Компас 20 1
Oracle Corporation 6882 1
Acer Group - Acer Inc 2664 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Qualcomm Technologies 1914 1
ANSYS 87 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1588 1
Dassault Systemes 223 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 234 1
Bentley Systems 57 1
CIMdata 8 1
Harris Corporation 89 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
9037 1
Samsung Electronics 10644 1
Ростелеком 10348 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Мортон 26 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
УГМК Уралэлектромедь 9 1
Инград - Ingrad 13 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Heinz - Хайнц 26 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 171 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Автомобильные технологии - Пежо Ситроен Рус 93 1
BMW Group 467 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 1
Hyundai Motor Company 419 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
McDonald’s - Макдоналдс 203 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Renault Groupe 164 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Lockheed Martin 767 1
Bentley Motors 73 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 114 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Volkswagen Audi Group 226 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 13
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 443 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 6
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 798 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
Оцифровка - Digitization 4937 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7305 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2090 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3966 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 144 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 99 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 352 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Autodesk Revit 121 17
Autodesk AutoCAD 361 7
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 6
Autodesk 3ds Max 85 5
Autodesk Vault 19 4
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 88 4
Autodesk AutoCAD Plant 3D - Autodesk Plant Design Suite 8 3
Autodesk BIM 360 22 3
DP Technology - Hexagon - Intergraph PDS - Intergraph Plant Design System - Intergraph CADWorx Plant Design Suite 7 2
Autodesk AutoCAD Map 3D 20 2
Autodesk AutoCAD MEP 13 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
Autodesk Maya 68 2
Autodesk Fusion 360 9 2
Autodesk Construction Cloud 9 2
Microsoft Office 3969 2
Autodesk Inventor 75 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 2
Graitec - Brownie Software - DarkStream 4 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 1
Autodesk Product Design Suite 6 1
Autodesk ReCap 3 1
Autodesk Account 1 1
Autodesk AnyCAD 1 1
Autodesk Building Design Suite - Autodesk Building Systems 13 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 27 1
Bentley MicroStation 30 1
Autodesk AutoCAD Electrical 18 1
Autodesk AutoCAD Architecture - Autodesk Architectural Studio - Autodesk Architectural Desktop 25 1
Autodesk AutoCAD WS 9 1
Autodesk AutoCAD LT 29 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
Неолант - InterBridge 1 1
Autodesk Moldflow 6 1
Autodesk Buzzsaw 6 1
Autodesk MotionBuilder 5 1
Microsoft Outlook 1422 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Райкова Наталья 5 2
Bhatt Jay - Батт Джей 4 2
Морозова Анастасия 36 2
Рыжов Алексей 19 2
Ельцин Борис. 94 2
Рыжов Александр 4 1
Тасев Александр 15 1
Гарринчев Сергей 5 1
Сенкевич Анна 1 1
Кукина Анна 1 1
Ханспал Амар 17 1
Рогачев Роман 1 1
Доробин Дмитрий 1 1
Барышев Никита 1 1
Кирьянов Олег 2 1
Клименко Анисия 1 1
Самойлов Эдуард 1 1
Зобнин Михаил 1 1
Русина Елена 2 1
Шипицина Наталья 1 1
Goranson Annie - Горансон Энни 4 1
Буцыкин Роман 2 1
Путин Владимир 3361 1
Павлов Андрей 42 1
Петряевский Илья 2 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Bentley Greg - Бентли Грег 9 1
Lynch Jim - Линч Джим 5 1
Тимошенко Антон 4 1
Песков Дмитрий 113 1
Евдокимов Владислав 1 1
Родионов Алексей 4 1
Васильев Андрей 26 1
Бит Дашту Константин 1 1
Устинов Максим 2 1
Аверченков Михаил 1 1
Микриуков Николай 1 1
Шиков Владимир 1 1
Кузьменков Дмитрий 1 1
Бирин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 5
Европа 24653 3
Земля - планета Солнечной системы 10668 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 2
Ближний Восток 3039 2
Беларусь - Белоруссия 6043 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Япония 13556 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 314 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Швеция - Королевство 3717 1
Америка - Американский регион 2189 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 220 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 1
Казахстан - Республика 5813 1
Ирландия - Республика 1026 1
Польша - Республика 2002 1
Сингапур - Республика 1908 1
Индия - Bharat 5710 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Солнечная система - Solar system 2548 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 2
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 2
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Английский язык 6882 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Аренда 2584 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1407 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 18 1
Forbes - Форбс 916 1
DaraTech 5 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3614 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Autodesk University 9 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

