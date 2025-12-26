Прорыв в управлении строительными данными: кейс девелопера «Ак Барс Дом» и Tangl

Девелопер «Ак Барс Дом» Дом столкнулся со сложностью выгрузки немоделируемых элементов из BIM-моделей через расчетные формулы. Также было необходимо автоматизировать получение ресурсной ведомости. Следствие этих проблем – неуправляемость рентабельностью. Поэтому «Ак Барс Дом» обратился к «Тангл». Об этом CNews сообщили представители ООО «Тангл».

Старт: почему управление рентабельностью было неэффективным

До внедрения Tangl компания сталкивалась с системными проблемами: невозможность выгрузить немоделируемые элементы из других BIM-решений; высокие трудозатраты на ручной подсчет объемов; ошибки в ресурсных ведомостях из-за человеческого фактора; зависимость от иностранного ПО (Solibri, Navisworks), ведущая к дополнительным издержкам.

Почему выбрали Tangl

На этапе тестирования сравнивали продукты Tangl и другие аналоги. Ключевые критерии, которые легли в основу выбора: точность выгрузки объемов из моделей; гибкость расчетных формул; поддержка открытых стандартов (IFC); локализованная техподдержка.

Компания «Ак Барс Дом» выбрала решение Tangl как оптимальное для своих задач. Со своей стороны команда Tangl обеспечила комплексную поддержку внедрения: обучили сотрудников работе в ПО и оказывали поддержку по вопросам в дальнейшем. Также поддержка отвечала на возникающие проблемы в работе ПО.

Сложностью оказалось то, что у «Ак Барс Дом» разнообразие моделей от сторонних проектировщиков, а также отсутствовал инструмент, позволяющий автоматически отследить изменения в моделях. Каждый специалист параметризует элементы по-своему, что ломает стандартные выгрузки.

С помощью Tangl: маппинг параметров помог уйти от некорректного наименования параметров; реализована гибкая настройка выгрузки под различные модели; за счет быстрой перенастройки системы минимизированы разногласия с проектировщиками.

Этапы внедрения

Внедрение экосистемы Tangl началось с пилотного проекта. На тестовой модели удалось автоматически выгрузить более 90% данных для ресурсных ведомостей, это подтвердило перспективность решения.

Затем систему адаптировали под потребности компании: обновили техническую документацию и классификаторы материалов, интегрировали необходимые формулы и привязки.

После настройки экосистема перешла в промышленную эксплуатацию: началась регулярная выгрузка объемов из рабочих моделей. Была проведена работа по оценке достоверности отчетов: через Tangl выгрузили объемы со старых объектов и сверяли с ручными расчетами и фактическими объемами на стройплощадке – разница составила менее 2%.

Сейчас продлен контракт до октября 2026 г., и запланировано планомерное повышение процента автоматической выгрузки за счет стандартизации моделей.

Результаты внедрения

В результате внедрения экосистемы Tangl девелопер «Ак Барс Дом» смог добиться следующих результатов: расхождение между выгрузкой данных из системы и фактическими объемами со стройки минимизировано и составило всего 2%; сократилось время на подготовку ведомостей объемов; снизилось количество ручных ошибок в подсчетах объемов материалов и работ; обработку моделей разделов AP и AC перевели в режим промышленной эксплуатации; осуществляется переход с других ПО на Tangl, ведется доработка модуля Control для автоматизации проверок моделей.

Андрей Белькевич, генеральный директор Тангл: «Для наших клиентов ключевыми требованиями были потребность в точности и скорости получения объемов из BIMмоделей, формирование ресурсных ведомостей, извлечение немоделируемых элементов и работа с расчетными формулами. От пилотного проекта клиент перешел к промышленной эксплуатации нашего решения, закрыв потребность в управлении рентабельностью, что и являлось основной целью».

«С помощью Tangl сокращается время на подсчеты и количество человеческих ошибок. Например, раньше могли не учесть где-то перемычку – теперь система это ловит. Для нас это настоящий прорыв», – отметил Илья Житков, начальник отдела информационного моделирования зданий «Ак Барс Дом».

В будущем планируется полностью перенести проверки BIM-моделей в систему Tangl, чтобы замкнуть всю работу технического заказчика с моделями в одном цифровом контуре и создать сквозной процесс.

Также планируется повышать процент выгрузки моделей и использовать API-интеграцию Tangl с продуктами «1С».