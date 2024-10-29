Новые плагины для чтения форматов Revit и Navisworks в C3D Converter

C3D Labs и SoftDev объявляют о расширении функциональности модуля C3D Converter. Благодаря новым плагинам компонент геометрического ядра C3D поддерживает чтение моделей в форматах Autodesk Revit версии 2021–2025 и Navisworks версии 2016–2023. Обеспечивая полное чтение геометрии и компонентных деревьев, плагины упрощают взаимодействие с архитектурными и строительными моделями. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs.

Поддержка Revit

С появлением плагина C3D Converter поддерживает чтение геометрии и метаданных моделей в формате RVT, включая следующие элементы:

Граничное представление геометрии. Плагины обеспечивают полную поддержку B-rep-геометрии, включая плоские, конические, цилиндрические поверхности, а также линейчатые и сплайновые поверхности Эрмита.

Полигональные сетки. Данные сеток считываются в полном объеме, включая цвет и простые настройки материалов (прозрачность и блеск).

Деревья компонентов и метаданные. Поддерживаются различные представления деревьев с разбиением по компонентам, категориям, этажам. Метаданные считываются в достаточном объеме, что позволяет эффективно управлять информацией, не перегружая систему излишними данными.

Единицы измерения. Автоматически конвертируются единицы измерения из футов в миллиметры для совместимости с форматом C3D.

Поддержка Navisworks

Плагин для Navisworks поддерживает чтение моделей в форматах NWD и NWC. К особенностям чтения формата можно отнести следующее:

Сжатие геометрии. Плагин поддерживает различные уровни сжатия геометрических данных. Например, уменьшение точности нормалей и точности текстурных координат.

Полигональные сетки. Данные сеток считываются в полном объеме. Цилиндрические и эллиптические поверхностеи также импортируются в C3D в формате полигональных сеток.

Материалы. Поддерживаются простые материалы с полным набором оптических свойств (ambient, diffuse, specular и т. д.). В случае использования Render-материалов они преобразуются в простые материалы для сохранения совместимости.

Деревья компонентов и метаданные. Логические деревья и метаданные компонентов экспортируются в JSON с полным сохранением структуры модели. Это открывает возможности для анализа данных и их дальнейшей обработки.

Единицы измерения. При импорте в формат C3D передается коэффициент пересчета из единиц измерения модели в миллиметры.

С введением поддержки форматов Revit и Navisworks пользователи C3D Converter получают инструмент для конвертации и интеграции архитектурных и строительных моделей в своих решениях. Эти плагины позволяют минимизировать потерю данных, что особенно важно для сложных инженерных проектов.