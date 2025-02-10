Белькевич Андрей
Белькевич Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Тангл - Tangl 25 17
|1С 8251 2
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
|Прагма 9 1
|Vitro Software - Витро Софт 13 1
|БАРС Груп 545 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 8
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
|Поляков Кирилл 14 1
|Миронов Андрей 14 1
|Чеканов Василий 2 1
|Тарасенков Роман 2 1
|Судариков Владимир 1 1
|Гайнутдинов Марсель 1 1
|Овсянкин Роман 1 1
|Сербин Сергей 1 1
|Архипович Мария 1 1
|Попов Александр 47 1
|Сбитнева Любовь 1 1
|Парфентьев Николай 1 1
|Хворова Екатерина 1 1
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