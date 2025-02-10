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Белькевич Андрей



10.02.2025 ГК «Самолет» выбрала Tangl для визуализации аналитики на основе BIM-данных 1
10.12.2024 Девелопер «Брусника» интегрирует Tangl SDK для работы с BIM-данными 1
20.11.2024 Партнерство «Базис Недвижимость» и «Тангл»: интеграция ИT-решений для повышения эффективности управления строительством 1
11.10.2024 Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели 1
29.05.2024 ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value 1
22.05.2024 BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs 1
19.04.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию 1
12.04.2024 «Тангл» и Vysotskiy consulting подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.04.2024 «Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта 1
19.03.2024 В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели 1
20.02.2024 Решения «Тангл» будут доступны в браузере 1
25.01.2024 «Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl 1
18.01.2024 ГК «Галс-Девелопмент» ускорила цифровизацию с Tangl value 1
13.12.2023 «Тангл» представила облачную BIM-экосистему Tangl system 1
22.11.2023 «Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control 1
09.11.2023 «Тангл» представил бесплатный веб-сервис для проверки и просмотра BIM-моделей 1
06.09.2023 BIM-решения Tangl будут интегрированы с «1С» 1
10.08.2023 «Эталон» интегрирует ПО Tangl в собственную платформу контроля строительства 1
24.05.2023 Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции 1
23.05.2023 «Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM 1
04.05.2023 «Сбер» выбрал российскую ИТ-программу для строительной сферы 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Белькевич Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Тангл - Tangl 25 17
8251 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Прагма 9 1
Vitro Software - Витро Софт 13 1
БАРС Груп 545 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
Атомстройкомплекс 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Мост СК 6 1
ТДСК - Томская домостроительная компания 3 1
ТДСК - Тюменская домостроительная компания 2 1
Ак Барс Банк 272 1
Брусника 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 366 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1151 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5331 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3082 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2491 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 2
Оцифровка - Digitization 4561 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 2
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2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1390 1
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Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1102 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 1
Тангл - Tangl value 8 5
Тангл - Tangl control 7 5
Тангл - Tangl system 2 2
Тангл - Tangl space 2 2
Autodesk Forge 45 2
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard 14 1
Autodesk Revit 113 1
Microsoft Office 3739 1
Microsoft Windows 15699 1
Linux OS 9991 1
Эрикос-ЦСП - 1С:Смета 3 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
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