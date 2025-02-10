Белькевич Андрей

Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели 1

ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value 1

Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию 1

В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели 1