«Тангл» представил бесплатный веб-сервис для проверки и просмотра BIM-моделей

Российский разработчик BIM-решений компания «Тангл» выпустила новое решение – веб-сервис для хранения, просмотра и проверки на коллизии BIM-моделей Tangl space. Он доступен бесплатно в браузере, поэтому будет способствовать распространению технологии информационного моделирования среди российских пользователей и повышению зрелости в ее использовании.

«Поддержка BIM-технологий на государственном уровне в России насчитывает уже порядка 10 лет. Долгое время распространение технологии информационного моделирования в России сдерживало несколько факторов. Один из них – высокая стоимость BIM-инструментов, их недоступность для большого числа пользователей. Вторым фактором был дефицит квалифицированных кадров, обладающих скиллами высокого уровня в области BIM. Выпуская на рынок Tangl space, мы решаем эти две проблемы, предоставляя бесплатный доступ к эффективному инструментарию для тех, кому он необходим для работы. Мы надеемся, что это будет способствовать росту BIM-зрелости в профессиональном сообществе – это позитивно скажется на всем строительном рынке», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл».

Tangl space – веб-сервис, т. е. для работы с BIM-моделью не нужно устанавливать приложение, нужна лишь регистрация на сайте. Tangl space позволяет просматривать 3D-геометрию и свойства элементов моделей, загружать и получать BIM-модели формата IFC и файлы исходного формата нативного ПО, создавать сводные модели. При этом есть возможность настройки структуры папок в соответствии с собственными потребностями, а работать с моделями можно как с десктопа, так и с мобильного устройства. Кроме того, сервис может быть использован для совместной работы: для просмотра модели другим пользователем нужно лишь отправить ему ссылку.

Сервис Tangl space – российская разработка, и одна из его особенностей – хранение данных на облачных серверах на территории России. Таким образом, к нулю сведены риски закрытия доступа к технологии при изменении геополитической ситуации, как было с некоторыми западными ИТ-сервисами.

Среди других особенностей Tangl space – 3D-графика, различные возможности настройки визуализации сцены, интуитивно понятный интерфейс и наличие бесплатной техподдержки и справочных материалов.

Целевая аудитория сервиса – проектировщики, представители девелоперов и госструктур, которым нужно проводить проверку модели на коллизии, на соответствие ТЗ и ее наполненности, а также студенты и преподаватели вузов и многие другие категории частных, коммерческих и государственных пользователей. Т. е. все те, кому необходимо проверить качество и безопасность BIM-модели.

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«Наша задача – поддержать всех тех, кто еще не готов к вложениям и инвестициям, но уже стремится использовать BIM. Мы видим свою миссию в развитии осознанного использования BIM‑технологий, в становлении и популяризации отрасли BIM в нашей стране. Мы также вкладываем значительные средства в образование будущих специалистов для всей отрасли и уверены, что наши усилия пойдут отрасли российского BIM на пользу. Наш новый сервис Tangl space уникален для российского рынка. Мы предоставляем доступ к нашим инновационным возможностям бесплатно, чтобы усилить сообщество профессионалов и стимулировать рынок к использованию технологии информационного моделирования», – сказал Андрей Белькевич.

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Компания «Тангл» – российский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Компания является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Компания с 2020 г. развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа Tangl входит в реестр отечественного ПО.