Группа компаний «Атомстройкомплекс» — строительный холдинг в Уральском регионе. Свой проектный институт, подрядные организации и собственный парк техники. Более 180 построенных жилых домов с 1995 года. Реконструкция и строительство школ, театров, больниц и знаковых для Екатеринбурга зданий: Дом Севастьянова, ТЮЗ, «Эрмитаж-Урал».