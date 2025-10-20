Разделы

Атомстройкомплекс

Атомстройкомплекс

Группа компаний «Атомстройкомплекс» —   строительный холдинг в Уральском регионе. Свой проектный институт, подрядные организации и собственный парк техники. Более 180 построенных жилых домов с 1995 года. Реконструкция и строительство школ, театров, больниц и знаковых для Екатеринбурга зданий: Дом Севастьянова, ТЮЗ, «Эрмитаж-Урал».

20.10.2025 «Атомстройкомплекс» приступает к внедрению пилотного проекта платформы для оптимального динамического ценообразования DPrice 1
09.07.2024 «СКБ Контур» и «Атомстройкомплекс» будут развивать общие проекты в области цифровых технологий 3
22.11.2023 «Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control 4
17.02.2023 Микроклимат в екатеринбургских новостройках будет контролировать интернет вещей 1

Прагма - Тангл - Tangl 30 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1215 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56126 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71767 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2616 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12072 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1681 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12851 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11227 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12202 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6099 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16899 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28783 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16912 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33449 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 423 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 302 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22505 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5789 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22690 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 87 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1982 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
Google Android 14557 1
Apple iOS 8168 1
Прагма - Тангл - Tangl system - Tangl control - Tangl value - Tangl space 15 1
Елизаров Андрей 16 1
Белькевич Андрей 25 1
Спирина Екатерина 1 1
Добровольский Михаил 38 1
Овсянкин Роман 1 1
Гвержис Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154710 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 1
Россия - УФО - Свердловская область 1693 1
Армения - Республика 2362 1
Беларусь - Белоруссия 5984 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4222 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 804 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5972 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9492 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54386 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17202 1
