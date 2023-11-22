«Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control

Корпорация «Атомстройкомплекс» сократила затраты ресурсов на составление смет благодаря Tangl value. Решение Tangl control помогло компании реализовать более удобный инструмент по поиску и устранению коллизий в модели, что позволяет сократить количество ошибок в проектах, а также повысить качество предоставляемых подрядчиками BIM-данных.

Корпорация «Атомстройкомплекс» – строительный холдинг. Более 28 лет компания создает городскую среду и пространство для жизни: строит жилые дома, школы, детские сады, больницы, объекты культуры, реставрирует исторические здания, развивает городские общественные пространства, благоустраивает парки и улицы.

«Еще несколько лет назад на рынке фактически не было инструмента, который бы позволил реализовать переход моделей из графической информационной базы данных в структурированную форму данных о материалах и элементах оборудования с привязкой к ценам и с учетом механизма ценообразования, – сказал Роман Овсянкин, руководитель BIM-департамента корпорации «Атомстройкомплекс». – И хотя некоторые разработчики утверждали, что их решения предусматривают такой функционал, в действительности это было не так. Гибкого инструмента, позволяющего создать правила для сметного подразделения, не существовало. У нас была потребность в подобном решении, поэтому мы внимательно следили за работой компании «Тангл».

В «Атомстройкомплексе» отмечают, что при строительстве гособъектов существует определенный порядок с ценообразованием при формировании смет, а в коммерческом сегменте все гораздо сложнее: многие компании разрабатывают собственные классификаторы, системы и т.д. Поэтому и существовала потребность в платформе, которая позволила бы создать сквозную базу данных, удобную для интерпретации разными подразделениями, работающими с BIM-моделью.

Таким инструментом и стал Tangl value, позволяющий автоматизировать процесс, начиная от обработки информации и заканчивая составлением отчетов и изменениями в данных. В «Атомстройкомплексе» называют решение посредником между BIM-моделью в ее чистом виде и теми службами, которые должны получать уже обработанную информацию для автоматизированного составления калькуляций по всем затратам и работам, формированию строительных графиков или графиков поставки материалов и т.д.

Опытная эксплуатация Tangl value началась с пилотного проекта. Решение применялось при работе над тремя восьмиэтажными жилыми коммерческими объектами с комплексной застройкой, суммарная площадь которых составляла около 15 тыс. кв. м. За год использования количество объектов, в работе над которыми применяется Tangl value, серьезно увеличилось. На данный момент решение используется для всех новых проектов.

Специально для этой работы в компанию был принят сотрудник с опытом работы со сметами за пределами строительной отрасли. Постепенно процесс выделился в отдельное направление, которое получило название «направление информационного взаимодействия заказчика». Благодаря этому внутри компании удалось сформировать новую методику, напрямую связывающую информационную модель с работой сметных отделов и ПТО.

«Мы погрузились в работу не только сметчиков, но технических отделов, самой стройплощадки и, конечно же, производства. Это дало нам колоссальные знания, которые мы использовали. Также в прошлом году была начата очень серьёзная работа по формированию классификаторов, которая ранее в нашей компании в принципе не проводилась. По ходу работы приходится сталкиваться даже с абсурдными ситуациями, когда, например, один и тот же материал может именоваться пятью разными названиями. Это, безусловно, негативно сказывалось на бизнес-процессах всей компании. Применение Tangl value позволяет нормализовать положение вещей», – сказал Роман Овсянкин.

Как отмечают в компании, на данный момент благодаря использованию Tangl value наведён порядок в строительном каталоге, в разделе отделочных работ, ведутся работы с архитектурным разделом. Ведется серьезная работа по структурированию внутренних корпоративных классификаторов – планируется, что она завершится в 2024 г.

Инклюзивный интернет: что такое веб-доступность и как ее повысить интернет

Внедрение нового решения позволило ускорить работу сметчиков в 3-4 раза. Скорость работы сотрудников (это 13 человек, включая персонал на стороне заказчика, генподрядчика и подрядчиков) выросла вдвое. Соответственно, время, которое затрачивается на расчеты BOP сократилось также в два раза. На данный момент возможностями Tangl value пользуются сметный отдел, ПТО генподрядчика, ПТО подрядчика и руководители проектов. Графическое представление, которое создается с помощью платформы, позволяет специалистам производственно-технического отдела моментально делать различные сборки. Это дало колоссальную экономию резервов и сократило затраты на каждом объекте.

«Несколько лет назад, когда мы только начинали сотрудничество, «Атомстройкомплекс» уже имел достаточно сильные модели с хорошо проработанными требования к ним, продвинутую методологию моделирования. Именно благодаря этому специалисты корпорации одними из первых смогли действительно глубоко изучить функционал Tangl value, проникнуться философией его подходов и получить максимум выгоды от его функционала. Мы учитывали опыт и квалификацию экспертов корпорации, их отзывы нас вдохновляли – многие из них включались в дорожную карту развития решения», – отметил Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл».

«Корпорация регулярно работает с подрядчиками. К сожалению, передаваемые ими модели часто низкого качества: в них встречаются коллизии, некорректные допуски, элементарные ошибки. Их выявление – работа кропотливая, небыстрая, ресурсозатратная. Используемое нами ранее решение западного вендора не соответствовало нашим запросам по эффективности», – сказал Роман Овсянкин.

Дополнительным фактором стала потребность в импортозамещении: вендор, чье решение использовалось ранее, ушел с российского рынка. Выбор был сделан в пользу Tangl control – сервиса для автоматизации проверки BIM-моделей компании «Тангл», чья платформа уже применялась около года.

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль sberpro

Несмотря на то, что Tangl control используется не так давно, он уже доказал свою эффективность, а в перспективе позволит на ранних этапах отслеживать коллизии в моделях. При этом работа подрядчиков будет встраиваться в процессы корпорации таким образом, чтобы к моменту передачи модели они не требовали серьезных исправлений и замечаний. А это значит, что повысится контроль над подрядчиками, сроки будут соблюдаться максимально точно. В конечном счете это позволит избежать роста затрат на каждый проект.

«Сейчас мы масштабируем использование двух указанных решений – это плановая задача. В дальнейшем, мы надеемся, линейка продуктов «Тангл» будет расширяться, и мы сможем опробовать и другие новинки. В частности, мы ждем выхода разработчиков «Тангл» на стройплощадку с инструментом создания графиков производства и контроля. Мы рассчитываем, что он будет не менее эффективен, чем уже существующие решения», – отметил Роман Овсянкин.