«Атомстройкомплекс» сократил количество рабочих встреч за счет перехода на «МТС Линк»

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» перешел на платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Решение выбрали на замену разрозненным иностранным сервисам. Платформа объединила 5,5 тыс. сотрудников застройщика в цифровом корпоративном пространстве: компания использует сервис для видеоконференций, мессенджер и онлайн-доски. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Линк».

Для оперативного решения рабочих вопросов в холдинге используют корпоративный мессенджер «МТС Линк Чаты». По данным «Атомстройкомплекса», этот инструмент позволил снизить количество онлайн-совещаний и ускорить обмен информацией. Пользователи могут закреплять важные сообщения, а тематические каналы помогают координировать задачи между командами. Для взаимодействия с клиентами и внешними подрядчиками используются гостевые аккаунты. Такой формат обеспечивает безопасность коммуникаций и снижает риск потери конфиденциальных данных.

Совещания, планерки и проектные обсуждения в холдинге проводятся в сервисе «МТС Линк Встречи». После звонков сотрудники получают резюме и текстовые расшифровки, сгенерированные встроенным искусственным интеллектом.

Сервис «МТС Линк Доски» применяется в «Атомстройкомплексе» для совместной работы. С его помощью команды оформляют проектные схемы, собирают рабочие материалы, визуализируют идеи и проводят мозговые штурмы; работать с доской можно прямо в окне встречи.

Все эти решения доступны в рамках единой платформы: чтобы пользоваться ими, не нужно переключаться между приложениями или проходить повторную авторизацию. А встроенный ИИ-ассистент экономит время на выполнение рутинных задач. Ему можно в свободной форме задать любой вопрос по перепискам и прошедшим встречам: помощник найдет нужное сообщение, напомнит о договоренностях и решениях, сделает сводку непрочитанного, а во время работы в «Досках» — предоставит краткое содержание всего текста, написанного на доске.

«Опыт «Атомстройкомплекса» демонстрирует, как единое пространство коммуникаций меняет работу крупного холдинга. Переход на «МТС Линк» начался с онлайн-досок — командам было важно хранить проектные материалы в удобном доступе и работать с ними совместно. Ядром коммуникаций стал мессенджер, который позволил перенести оргструктуру компании в цифровую среду. Он обеспечил быстрый доступ ко всем подразделениям: многие вопросы решаются в переписке, при необходимости можно кликом перейти к онлайн-встрече, а материалы к ней открыть на онлайн-доске. По окончании звонка итоги обсуждений фиксирует ИИ. В результате рабочая информация защищена, хранится в одном контуре и находится у сотрудников под рукой», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

«В холдинге 5,5 тыс. сотрудников, и нам важно каждому из них предоставить удобный и стабильный инструмент для корпоративных коммуникаций. Мы протестировали несколько разных решений и выбрали «МТС Линк», поскольку он соответствует нашим внутренним требованиям по функциональности, возможностям интеграции и информационной безопасности. Благодаря ему коммуникации среди сотрудников вышли на новый уровень. Они активно пользуются каналами в мессенджере — не только внутренними для отделов и проектных команд, но и публичными: например, с HR-новостями и каналом технической поддержки. Мой личный опыт: с появлением Чатов количество встреч в моем календаре сократилось вдвое. Также платформа удобна для проведения онлайн-совещаний, поскольку сочетает в себе широкую палитру дополнительных сервисов – от автоматического составления протокола до совместного использования досок. Важное преимущество «МТС Линк» – удобный, интуитивно понятный интерфейс, который позволил нашему коллективу осуществить быстрый и комфортный переход на новый продукт», — отметила Полина Сергеева, директор «Атомстройкомплекс-IT».