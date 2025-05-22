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Митьков Владислав
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|Цифровая трансформация AAG: BIM-платформа Tangl обеспечивает экономию в миллионы и сокращает трудозатраты на 200 часов 1
Митьков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Тангл - Tangl 27 1
|Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2115 1
|Microsoft Office 3824 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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