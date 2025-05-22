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Индексная книга (каталог) CNews*
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Митьков Владислав


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Цифровая трансформация AAG: BIM-платформа Tangl обеспечивает экономию в миллионы и сокращает трудозатраты на 200 часов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Митьков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Тангл - Tangl 27 1
Управляемость - Manageability 1784 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 828 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3822 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6540 1
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 389 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5741 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2115 1
Microsoft Office 3824 1
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Экономический эффект 1117 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364411, в очереди разбора - 752887.
Создано именных указателей - 176275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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