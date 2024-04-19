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Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию

Цифровая платформа для управления строительными проектами Pragmacore (резидент «Сколково») и российская платформа для работы с BIM-данными Tangl, включенные в реестр российского ПО, реализовали бесшовную интеграцию. В результате пользователи получили экосистему, позволяющую работать с BIM (Building Information Modeling), осуществлять закупки на основе полученных данных и получать сценарии состояния проекта на основе предиктивной аналитики.

В рамках бесшовной интеграции данные BIM-модели в Tangl автоматически загружаются на платформу Pragmacore. Далее в модулях Pragmacore строительные компании могут начать процессы закупок оборудования и материалов, основываясь на полученных данных по ресурсам и обеспеченности на текущий момент, а затем контролировать процессы закупки и дальнейший ход работ. Для сбора данных о текущем состоянии проекта уже сейчас доступно применение лазерного сканирования: данные подгружаются в систему автоматически, позволяя видеть динамику и отклонения от планов день в день в модуле «Pragmacore Дашборд». А модуль предиктивной аналитики на основе факта закупленных материалов и ресурсов подскажет, какие фронты работ уже можно начать и покажет сценарий проекта по срокам и бюджетам на основе более 36 факторов и показателей.

«Интеграция Pragmacore и Tangl позволит строительным компаниям получать более достоверную информацию о проекте, а значит более взвешенного принятия решений на основе цифровых данных. Использование платформы позволит сократить расходы на строительство в размере 3-5% от бюджета стройки, что в среднем составляет десятки миллионов рублей», – сказал Кирилл Поляков, сооснователь платформы Pragmacore

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«Интеграция является уникальным решением на рынке отечественного ПО для строительной отрасли, которое дает полную картину о проекте на всех этапах строительного процесса. Компании получат готовый цифровой контур от работы с BIM-данными и расчета планового бюджета до управления строительными работами и ресурсами на стройплощадке, осуществляя полный контроль над актуальными показателями проекта в режиме реального времени на одном экране дашборд», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл».

Синхронизированное управление строительными процессами доступно не только на компьютере, но и в мобильном приложении Pragmacore. На текущий момент платформа Pragmacore используется более чем на 300 строительных проектах общей стоимостью свыше 200 млрд руб. Среди компаний, которые применяют платформу Pragmacore, – «Норильский Никель», СК «Мост», «Оргэнергострой» и другие.

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