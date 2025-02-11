Мост СК
Мост СК и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8254 1
|Тангл - Tangl 26 1
|Autodesk 609 1
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 5
|Оргэнергострой 6 4
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
|Поляков Кирилл 15 2
|Белькевич Андрей 21 1
|Кривенцова Дарья 1 1
|Махлин Дмитрий 95 1
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