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Мост СК



11.02.2025 Pragmacore представила бесшовную систему управления строительными проектами Pragmacore 360 1
04.10.2024 Платформа Pragmacore представила масштабное обновление 1
23.07.2024 «БТС СК МОСТ» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink 1
04.07.2024 Pragmacore представила модуль предиктивной аналитики на базе искусственного интеллекта 1
19.04.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию 1
31.01.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore представила новый модуль «Эксплуатация» для управления уже построенными объектами 1
20.07.2023 Цифровая платформа для стройки Pragmacore представила новый модуль «Стройконтроль» для контроля и управления строительным процессом 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Мост СК и организации, системы, технологии, персоны:

8254 1
Тангл - Tangl 26 1
Autodesk 609 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 5
Оргэнергострой 6 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3177 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1154 3
EPCM-инжиниринг - EPC-контракт - engineering, procurement and construction - инжиниринг, снабжение, строительство 21 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3342 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 367 2
Оцифровка - Digitization 4561 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3886 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 821 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12212 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2076 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 455 1
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard 15 4
Microsoft Office 3739 1
Поляков Кирилл 15 2
Белькевич Андрей 21 1
Кривенцова Дарья 1 1
Махлин Дмитрий 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 1
Россия - ДФО - Амурская область 739 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 65 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1174 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5387 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 913 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1446 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
HRM - HR брендинг 86 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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