Платформа Pragmacore представила масштабное обновление

Цифровая платформа для управления строительством Pragmacore представила масштабное обновление. Теперь модули платформы — «Комплектация», «Ценообразование», «Стройконтроль» и другие — не только связаны между собой в закрытом контуре, образуя СОД (среду общих данных), но и бесшовно интегрированы с BIM (информационной моделью здания). Об этом CNews сообщили представители Pragmacore.

Ранее при работе с Bim360 (компании Autodesk, ушедшей с российского рынка) и СОД (средой общих данных, исходные данные о проекте) BIM-проектировщики и строители часто говорили на разных языках: цифровые данные, хранящиеся в BIM-модели, не всегда соответствовали реальности и противоречили факту — тому, что уже построено. Теперь на платформе Pragmacore можно использовать BIM-модели для создания среды общих данных проекта с бесшовной интеграцией с модулями платформы. Благодаря взаимосвязи между модулями, а также бесшовной интеграции BIM платформа Pragmacore теперь представляет собой единую экосистему, позволяющую цифровым образом управлять строительством на каждом этапе со средой общих данных и возможностями дополнительных опций искусственного интеллекта в виде предиктивной аналитики и лазерного сканирования.

Среда общих данных – это исходные данные проекта, которые пользователь вносит в дашборд платформы Pragmacore (интерактивная аналитическая панель). Далее они попадают в другие модули: «Исполнительная документация», «Комплектация», «Проектирование», «Стройконтроль», «Ценообразование», «Управление ресурсами и работами», «Эксплуатация». Лазерное сканирование и предиктивная аналитика с искусственным интеллектом отвечают за факт — то, как проект выглядит сейчас и прогноз — то, что ждет проект в будущем при текущих условиях. А бесшовная интеграция с BIM позволяет создавать, просматривать и редактировать модель и вычленять данные в различных разрезах — от материалов до плана работ. Таким образом, платформа Pragmacore стала полноценной заменой BIM360 от ушедшего Autodesk, а также первой российский цифровой экосистемой с бесшовной интеграцией с BIM и собственным просмотрщиком файлов, заменяющим Autodesk Revit.

«Фактически платформа Pragmacore сейчас является ‎цифровым ядром»‎, имеющим полный набор необходимых систем и модулей для полноценной работы в одной экосистеме мониторинга, контроля, управления строительством. Пользователям не нужно скачивать множество программ, достаточно просто иметь планшет и браузер с доступов в сеть и из любой точки мира работать BIM моделью. Это единственная на российском рынке платформа с СОД и со всеми необходимыми функциями, позволяющими цифровым образом управлять полноценно строительством. При этом для пользователя платформа не сложнее чем excel, а интеграция происходит максимально безболезненно и без ломки процессов», — сказал Кирилл Поляков, сооснователь цифровой платформы для управления стройкой Pragmacore.

На текущий момент платформа Pragmacore используется более чем на 600 строительных проектах общей стоимостью свыше 200 млрд руб. Среди клиентов компании — «Норильский Никель», СК «Мост», «Оргэнергострой» и более 30 крупнейших строительных компаний и девелоперов, включая несколько компаний из ТОП 10. На проектах стоимостью от одного млрд. руб. Pragmacore экономит в среднем 80 млн. руб. (8% от сметы проекта). В 2024 г. Минстрой России включил Pragmacore в реестр ПО с использованием искусственного интеллекта.