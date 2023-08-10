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«Эталон» интегрирует ПО Tangl в собственную платформу контроля строительства

Группа «Эталон» внедряет 3D-просмотрщик российской компании «Тангл» в собственную облачную платформу контроля строительства. Данное решение позволит не только заместить ушедшего с рынка западного производителя аналогичного софта, но и будет способствовать процессу коммерциализации платформы группы «Эталон». Программные инструменты специальной серии powered by Tangl – стратегический проект, нацеленный на расширение пула технологических партнеров из числа лидеров строительной отрасли и ИТ-сегмента.

«В 2020 г. мы запустили проект по созданию облачной платформы контроля строительства. Продукт изначально планировался к выводу на внешний рынок, тем более что потребность строительных компаний в подобных решениях в нашей стране высока, – сказал Роман Тарасенков, директор департамента технологической платформы группы «Эталон». – Одной из наших бизнес-задач стал поиск решений, которые позволят снять максимум ограничений, связанных с приобретением лицензий западных вендоров. Поэтому мы начали поиск российских компаний, способных предложить альтернативное решение. В результате мониторинга и оценки различных решений мы остановились на разработке компании «Тангл», ее 3D-просмотрщик был создан и мог быть использован как самостоятельный программный продукт».

Договор между группой «Эталон» и компанией «Тангл» был подписан в декабре 2022 г. По условиям договора группа «Эталон» приобрела неисключительные права и получила возможность интегрировать решение «Тангл» в свою платформу и вести собственные разработки по развитию 3D-просмотрщика.

На данный момент завершено развертывание 3D-просмотрщика на инфраструктуре группы «Эталон». Вторая стадия предполагает расширение функциональности платформы.

«Мы относимся к партнерству с группой «Эталон» как к возможности дополнить карту развития нашей платформы Tangl – новая функциональность сохранится в «материнской» платформе. Например, нам видится целесообразным сделать стандартной функцией возможность менять цвет фона и выделения объектов, то есть кастомизацию просмотрщика под корпоративные цвета. Второй пример – возможность делать элементы в режиме подложки, когда они становятся неактивными и выводятся позади всех остальных объектов. Кроме того, для группы «Эталон» мы разработали ряд эксклюзивных возможностей для внедрения в сервисы ее платформы», – сказал Алексей Лобанов, технический директор «Тангл».

«Первый этап сотрудничества предполагает работу с бэкендом: получение статуса модели из хранилища, балансировку, формирование очередей. Наша платформа предполагает одновременную обработку десятка и более моделей. Все они должны быть «поставлены в очередь», и после обработки система сообщит о готовности модели», – сказал Роман Тарасенков.

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Второй этап – работы по фронтенду, в том числе разработка инструментов для работы с текстурами в браузере. Благодаря этому решению при формировании архитектурной концепции подбор фасада можно будет проводить не в САПРе, а вместе со службой заказчика проекта прямо в браузере. Ранее такую задачу российские разработчики не решали – новая функциональность появится уже к концу года. В дальнейшем разработки будут вестись силами группы «Эталон» и ее технологических партнеров.

Релиз платформы контроля строительства группы «Эталон» запланирован на 2024 г. Наличие встроенного 3D-просмотрщика позволит работать с 3D-моделью объекта в браузере с планшета или даже смартфона непосредственно на стройке. Функциональность критически важна для служб заказчика, мониторинга охраны труда, специалистов отдела постпродаж и других подразделений.

«Создание такой платформы – очень крупный проект, демонстрирующий сразу несколько значимых рыночных тенденций. Во-первых, стремление девелоперских компаний к импортонезависимости и готовность обеспечить ее за счет партнерств и собственной экспертизы. Во-вторых, рост уровня зрелости в использовании технологии информационного моделирования (ТИМ). Представители строительного сегмента готовы работать с информационными моделями зданий на всех этапах жизненного цикла – отсюда и интерес к расширению возможностей 3D-визуализации. Для нас сотрудничество с лидерами в сфере технологии ТИМ (BIM) дает возможность интеграции лучших практик в облачную платформу Tangl», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

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