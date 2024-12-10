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Девелопер «Брусника» интегрирует Tangl SDK для работы с BIM-данными

Компания «Брусника» и разработчик программного обеспечения «Тангл» начали сотрудничество весной 2023 г. с внедрения и использования платформы Tangl SDK для управления и визуализации BIM-данных. Решение Tangl SDK позволяет девелоперу оптимизировать процессы работы с информационными моделями и поддерживать эффективные процессы расчетов, несмотря на уход с рынка зарубежных поставщиков ПО.

Использование BIM-моделей и технологий информационного моделирования в «Бруснике» началось в 2018 г., когда компания активно внедряла Autodesk Forge для расчетов и анализа строительных данных. Однако после ухода иностранных вендоров появилась необходимость найти российскую альтернативу для замены Forge, чтобы сохранить существующую эффективность работы с BIM-данными и не допустить утрату данных.

Для замены зарубежного ПО команде «Брусники» было важно найти отечественное решение, поддерживающее экспорт моделей в форматах .rvt и .ifc без потерь данных, а также обеспечивающее высокую скорость работы визуализатора.

«Мы искали решение, которое уже заслужило доверие рынка, и выбрали Tangl SDK. Платформа отвечала нашим критериям и поддерживала возможности формирования сводных моделей», — сказал Алексей Павлов, руководитель отдела BIM компании «Брусника».

Интеграция Tangl SDK началась весной 2023 г. и успешно продолжается по сей день. Первоначальная адаптация заняла около месяца: решение Tangl было внедрено в уже существующие системы «Брусники», заменив Autodesk Forge, а также доработаны алгоритмы для распознавания данных под структуру платформы Tangl. Команда «Тангл» активно взаимодействовала с представителями «Брусники», оперативно реагируя на обратную связь и внося оптимизации в SDK для повышения удобства работы. Платформа оказалась интуитивно понятной, что позволило внедрить её без дополнительного обучения сотрудников.

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На сегодняшний день использование Tangl SDK позволило «Бруснике» сохранить основные процессы работы с BIM-данными на высоком уровне и обезопасить компанию от зависимости от зарубежного ПО. Платформа Tangl функционирует на демонстрационном облаке, в то время как девелопер готовится к развертыванию системы на собственных серверах.

Генеральный директор компании «Тангл» Андрей Белькевич отметил: «Для нас это ключевой проект, и мы рады, что решения Tangl помогают «Бруснике» масштабировать процессы и решать задачи на высоком уровне. Сотрудничество с таким лидером рынка позволяет нам совершенствовать наши продукты и делать их еще удобнее и функциональнее».

«Брусника» планирует и дальше развивать цифровые процессы, уделяя особое внимание интеграции BIM с другими ИТ-системами компании. В приоритете – повышение связности данных и документации в рамках ИТ-ландшафта. Дальнейшее сотрудничество с «Тангл» позволит «Бруснике» углубить уровень автоматизации и оптимизировать процессы управления проектами.

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