Тангл - Tangl

Компания «Тангл» — российский разработчик программного обеспечения, штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Участник Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». С 2020 года развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа tangl входит в реестр отечественного ПО.