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Тангл Tangl

Тангл - Tangl

Компания «Тангл» — российский разработчик программного обеспечения, штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Участник Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». С 2020 года развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа tangl входит в реестр отечественного ПО.


10.02.2025 ГК «Самолет» выбрала Tangl для визуализации аналитики на основе BIM-данных 2
10.12.2024 Девелопер «Брусника» интегрирует Tangl SDK для работы с BIM-данными 2
20.11.2024 Партнерство «Базис Недвижимость» и «Тангл»: интеграция ИT-решений для повышения эффективности управления строительством 1
11.10.2024 Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели 2
29.05.2024 ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value 2
22.05.2024 BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs 3
19.04.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию 3
12.04.2024 «Тангл» и Vysotskiy consulting подписали соглашение о сотрудничестве 2
09.04.2024 UDS повысил эффективность расчетов с Tangl value 3
03.04.2024 «Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта 2
19.03.2024 В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели 2
20.02.2024 Решения «Тангл» будут доступны в браузере 3
25.01.2024 «Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl 3
18.01.2024 ГК «Галс-Девелопмент» ускорила цифровизацию с Tangl value 3
19.12.2023 «А101» расширяет применение ТИМ с помощью Tangl value 2
13.12.2023 «Тангл» представила облачную BIM-экосистему Tangl system 2
22.11.2023 «Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control 2
09.11.2023 «Тангл» представил бесплатный веб-сервис для проверки и просмотра BIM-моделей 2
04.10.2023 Российские цифровые платформы Pragmacore и Tangl завершили первый этап интеграции 1
06.09.2023 BIM-решения Tangl будут интегрированы с «1С» 1
10.08.2023 «Эталон» интегрирует ПО Tangl в собственную платформу контроля строительства 3
24.05.2023 Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции 2
23.05.2023 «Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM 3
17.05.2023 Проектное бюро Р1 снижает трудозатраты BIM-отдела с помощью tangl control 2
04.05.2023 «Сбер» выбрал российскую ИТ-программу для строительной сферы 1

Публикаций - 25, упоминаний - 54

Тангл и организации, системы, технологии, персоны:

8251 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Прагма 9 1
Эрикос-ЦСП 5 1
Vitro Software - Витро Софт 13 1
БАРС Груп 545 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Атомстройкомплекс 3 1
Ак Барс Банк 272 1
Ак барс дом 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Оргэнергострой 5 1
Мост СК 6 1
ТДСК - Томская домостроительная компания 3 1
ТДСК - Тюменская домостроительная компания 2 1
Брусника 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 3
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 366 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1151 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3879 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5331 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3082 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 2
Оцифровка - Digitization 4561 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2491 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1248 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1390 1
Стресс-тестирование - Stress testing 61 1
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Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3174 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 372 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12211 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6689 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 267 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1182 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7019 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 540 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 1
Тангл - Tangl value 8 8
Тангл - Tangl control 7 6
Autodesk Revit 113 4
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard 14 3
Microsoft Office 3739 2
Тангл - Tangl system 2 2
Тангл - Tangl space 2 2
Autodesk Forge 45 2
Эрикос-ЦСП - 1С:Смета 3 1
Microsoft Windows 15699 1
Linux OS 9991 1
Vitro Software - Vitro CAD 14 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Белькевич Андрей 21 17
Лобанов Алексей 4 3
Поляков Кирилл 14 2
Миронов Андрей 14 1
Чеканов Василий 2 1
Тарасенков Роман 2 1
Судариков Владимир 1 1
Зуев Иван 3 1
Зейналов Давид 1 1
Гайнутдинов Марсель 1 1
Кукушкин Олег 9 1
Овсянкин Роман 1 1
Бардина Олеся 1 1
Попов Александр 47 1
Высоцкий Александр 3 1
Сербин Сергей 1 1
Архипович Мария 1 1
Белькевич Александр 1 1
Стрем Анастасия 1 1
Сбитнева Любовь 1 1
Парфентьев Николай 1 1
Хворова Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 2
Россия - УФО - Свердловская область 1504 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1507 1
Россия - СФО - Новосибирск 4311 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1483 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Франция - Марсель 56 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 1
Россия - УФО - Тюменская область 1153 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2416 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 1
Ведомости 1013 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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