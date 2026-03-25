Цифровой мониторинг строительства административного здания аэропорта Геленджика: рост скорости отчетов на 75% и снижение правок на 40% — кейс ЦСР и «Тангл»

Проектная компания «Цифровые Строительные Решения» (ЦСР) специализируется на внедрении цифровых инструментов с использованием BIM-моделей на всех этапах жизненного цикла объектов. При цифровом мониторинге в рамках проекта здания аэропорта в Геленджике организация приняла решение о внедрении «Тангл», чтобы повысить точность и эффективность контроля процессов. Об этом CNews сообщили представители «Тангл».

Для цифрового мониторинга необходимо было решить несколько ключевых задач.

Проверка на коллизии. Актуализация моделей с использованием облака точек требовала выявления пересечений инженерных систем и конструкций. Любые ошибки могли приводить к искажению объемов и увеличению сроков.

Контроль атрибутов. Ручная проверка параметров моделей повышала риск ошибок и существенно замедляла работу специалистов.

Подсчет объемов. Сведение данных из различных источников требовало многократной перепроверки, что увеличивало трудозатраты и вероятность неточностей.

«Мы проводили цифровой мониторинг строительства нового административного здания. В рамках работ каждые две недели выполняли сканирование строящегося объекта — это позволяло фиксировать все процессы. Полученные в результате сканирования данные сопоставляли с исходным проектом. Так мы выявляли, где фактически построенные элементы отличаются от задуманного в проекте. На основе этих расхождений корректировали модель объекта, определяли текущий статус работ и извлекали из модели данные о фактически выполненных объемах», — сказал Максим Першин, технический директор ЦСР.

Команда ЦСР провела анализ доступных решений и остановилась на «Тангл», исходя из следующих факторов: автоматизация расчетов объемов позволила сократить рутинные операции и ускорить подготовку отчетности; проверка атрибутов и коллизий обеспечивала выявление ошибок на ранних этапах за счет преднастроенных проверок; гибкость настройки справочников позволила адаптировать систему под специфику конкретного проекта; российское программное обеспечение обеспечивало соответствие требованиям законодательства и политики импортозамещения.

Когда выбор ИT-решения был сделан, началась работа над проектом. В рамках подготовительных работ к проекту были получены плановые ВОР от заказчика и настроены согласно им справочники в «Тангл».

Дальнейшие работы выполнялись на протяжении всего строительства ежемесячно по два раза. Сюда включались следующие этапы: актуализация информационной модели. На этом этапе требовалось сравнить цифровую модель с фактическими данными, полученными после сканирования объекта; автоматизированный сбор данных, специалисты ЦСР извлекали фактические значения выполненного объема работ напрямую из модели; кнтроль соответствия, то есть сравнение полученных фактических объёмов с запланированными показателями.

Использование «Тангл» позволило команде: оперативно контролировать ход выполнения работ; минимизировать споры между заказчиком и подрядчиком; формировать детализированные и наглядные отчеты по ключевым показателям.

Применение «Тангл» на объекте аэропорта в Геленджике подтвердило эффективность решения и открыло возможности для масштабирования решений. В дальнейшем в Москве, при реализации проекта школы, «Тангл» использовался для подготовки к государственной экспертизе, обеспечивая точность и полноту информации. На проекте трассы М11 «Тангл» позволил проверить атрибутивное наполнение эксплуатационной модели протяженностью 150 км, обеспечивая контроль качества и соответствие нормативам.

Результаты внедрения «Тангл»

Скорость подготовки отчетов по выполненным объемам работ. Показатель увеличился на 75% для отдельных частей и на 15% для полного отчета по цифровому мониторингу.

Раннее обнаружение отклонений. В результате команда смогла выявлять 100% коллизий и ошибок атрибутов до финальной экспертизы.

Автоматизация операций. Функция ускорила расчет объемов в четыре раза, а формирование ведомостей стало полностью без ручного ввода.

Снижение объема правок. Теперь цифра уменьшилась на 40% благодаря своевременному выявлению коллизий.

Внедрение «Тангл» позволило повысить прозрачность для заказчика и обеспечить полный контроль над проектной информацией.

ЦСР добились снижения рисков, оптимизация затрат и сокращения переплат для заказчика. Отчеты позволили предоставить заказчику фактическую картину по выполненному объему, за счет чего он не переплачивал подрядчику за лишний объем работ.

Также увеличилось качество выполняемых работ, а нагрузка на специалистов снизилась за счет сокращения рутинных операций, что позволило сосредоточиться на анализе и принятии решений.

«Мы планируем расширять внедрение «Тангл», включая дополнительные модули для регулярных проверок атрибутов и коллизий с последующей визуализацией отчетов в Power BI через коннектор «Тангл». Тестирование показало, что этот инструмент обеспечивает качественные цифровые отчеты и эффективный мониторинг процесса», —сказал Максим Першин, технический директор ЦСР.

«Уникальность проекта ЦСР – цифровой мониторинг «под ключ». А в условиях работы ЦСР в том числе с общественными объектами, например, со зданием аэропорта, — это еще более ответственное для нас сотрудничество. Поэтому наша задача – развивать Тангл, чтобы цифровое строительство таких объектов проходило в меньшие сроки и максимально качественно», — Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл».

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/