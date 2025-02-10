ГК «Самолет» выбрала Tangl для визуализации аналитики на основе BIM-данных

ГК «Самолет», федеральная proptech-корпорация, выбрала платформу Tangl в качестве основного решения для работы с BIM-данными, продлив сотрудничество с ее разработчиком, отечественной компанией «Тангл», начатое два года назад. В рамках развития партнерства компании реализовали новый проект по интеграции специализированного визуального компонента для Power BI, где ГК «Самолет» стала первым клиентом, внедрившим это решение.

Выбор компании «Тангл» в качестве стратегического партнера был обусловлен высоким уровнем доверия к платформе Tangl и её возможностям. За два года сотрудничества «Тангл» зарекомендовал себя как надежный разработчик, способный гибко адаптировать свои решения под потребности заказчика и активно развивать функционал платформы в соответствии с задачами ГК «Самолет».

Особенностью партнерства стал взаимовыгодный подход к развитию решений. «Тангл» продемонстрировал высокую гибкость в разработке и внедрении новых функций, учитывая специфические потребности девелопера. В свою очередь, ГК «Самолет» активно участвует в тестировании и развитии новых продуктов, что способствует улучшению платформы.

Новый проект по интеграции визуального компонента для Power BI, реализованный в 2024 г., стал логическим продолжением успешного сотрудничества. Решение позволяет эффективно визуализировать и анализировать данные по охране труда на строительных объектах с использованием трехмерных моделей, обрабатывая одновременно до 20 моделей в корпоративном облаке заказчика.

«Наше долгосрочное сотрудничество с «Тангл» – это выбор, основанный на доверии и эффективности предлагаемых решений, – сказал Дмитрий Дорохов, менеджер информационного моделирования ГК «Самолет». – Платформа развивается вместе с нами, предлагая инновационные решения для различных направлений девелопмента. Интеграция визуального компонента Tangl в нашу экосистему — это не просто техническое решение для службы охраны труда, а часть общей стратегии цифровизации строительных процессов. Специалисты по охране труда фиксируют нарушения в нашем сервисе S.Control («Платформа 10D»), дашборд обращается к данным из сервиса и далее мы связываем эти данные с BIM моделью. Коллеги получили эффективный инструмент для определения локации нарушений и оптимизации маршрутов проверок, что существенно повышает качество контроля на объектах. Но что особенно важно — это универсальность разработанного решения. В перспективе мы видим возможности его применения для визуализации и анализа данных в различных направлениях девелопмента: от проектирования до эксплуатации объектов. Такой подход к работе с BIM-моделями помогает нам делать процессы более прозрачными и управляемыми».

Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл», отметил: «Доверие такого крупного клиента как ГК «Самолет» – лучшее подтверждение качества нашей платформы. Мы продолжаем развивать наши решения, учитывая потребности заказчика и специфику строительной отрасли. Разработка компонента для Power BI стала важным этапом в развитии платформы Tangl. Мы создали универсальное решение, которое позволяет визуализировать не только данные по охране труда, но и любую другую аналитическую информацию, совмещая данные из BIM-моделей с информацией из внешних источников, включая системы учета и базы данных. Это открывает новые возможности для применения нашей платформы в области аналитики данных».

Разработка компонента заняла около четырех месяцев и включала несколько итераций по улучшению функциональности и оптимизации производительности при работе с крупными моделями. Особое внимание было уделено вопросам аутентификации и интеграции с внутренними системами заказчика. В настоящее время решение проходит этап внедрения и масштабирование на все проекты ГК «Самолет».

В перспективе планируется не только расширение его применения для других аналитических задач компании, но и адаптация под отечественные BI-системы, которые постепенно внедряются в работу девелопера. Кроме того, разработанный визуальный компонент может быть использован для создания простого аналитического инструмента для строительных площадок, что позволит упростить доступ к информации непосредственно на объектах.