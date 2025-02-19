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Глухих Артем



19.02.2025 Девелоперская компания AVA автоматизировала приемку квартир с помощью сервиса «Базис Ключи» 1
20.11.2024 Партнерство «Базис Недвижимость» и «Тангл»: интеграция ИT-решений для повышения эффективности управления строительством 1
04.04.2022 Застройщик Asterus внедрил российский сервис для автоматизации приемки 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Глухих Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Базис. Недвижимость 1 1
Asterus - Астерус 3 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 368 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1310 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 349 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4032 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3557 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8500 1
Верховский Игорь 1 1
Ковалев Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5418 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4844 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
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