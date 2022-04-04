Застройщик Asterus внедрил российский сервис для автоматизации приемки

Девелопер Asterus внедрил новый российский ИТ-продукт, который позволил за месяц осуществить приемку более 497 лотов в флагманском проекте — жилом районе Alia. Степень удовлетворенности сервисом по итогам опроса клиентов составила 4,3 из 5 баллов, а экономия времени — 50%.

«Создавая компанию, основатели фокусировались на сильной ИТ-стратегии, и сегодня наша команда оцифровывает все бизнес-процессы и использует лучшие решения, которые предлагают разработчики для отрасли. В том числе мы решили автоматизировать процесс передачи готовых объектов и выбрали сервис «Базис.Ключи», с помощью которого мы достигаем важной для нас цели — открытости в коммуникации с клиентом и прозрачности всех этапов приемки квартиры», — сказал заместитель генерального директора Asterus Константин Ковалев.

Сервис позволяет застройщику полностью автоматизировать передачу ключей. Его основные функции включают: приглашение на приёмку без обзвона с формированием электронной очереди; формирование графика передачи объектов; приемку разных типов помещений; фотофиксацию дефектов во время приемки; закрепление дефектов на плане квартиры; автоматическое формирование документов.

Специалист застройщика фиксирует замечания на планшете с текстом и фото. Все дефекты отмечаются на плане квартиры. Уже через минуту инженер отдела качества видит эту информацию онлайн и одной кнопкой формирует дефектную ведомость, которая тут же отправляется генподрядчику.

Решающим фактором в выборе продукта стала широкая функциональность сервиса: здесь оцифрован весь процесс, включая оформление документов, рассылку SMS, личный кабинет клиента, фиксацию дефектов и аналитику.

Артем Глухих, основатель и CEO ИТ-компании «Базис.Недвижимость», сказал: «Система проверена и отлажена в сотрудничестве с более чем 50 застройщиками из 11 регионов России, среди которых ГК “Пионер”, ГК "Астон”, ГК “Стрижи”, семейство компаний Kaskad Family и другие. А одному из наших клиентов удалось сэкономить 25 млн руб., передавая объект в два раза быстрее запланированных сроков. В «Базис.Ключи» есть опция кастомизации — наша команда может доработать коробочное решение под запрос девелопера. Например, для клиентов Asterus в личном кабинете дополнительно реализовано отображение техзаявки на исправление замечаний. С помощью этой функции этап устранения недочетов становится абсолютно прозрачным для дольщиков, а это — один из принципов девелопера».

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С 18 февраля и до конца марта 2022 г. более 80% лотов передано клиентам с помощью новой разработки «Базис.Ключи», благодаря чему экономия кадрового и временного ресурсов составила по 50% соответственно. Сегодня в процессе сдачи объектов задействовано всего 8 менеджеров (4 менеджера по показам и 4 по оформлению документов, которые работают посменно).

«Они подписывают документы и подключаются в коммуникацию там, где без личного взаимодействия не обойтись, — сказал Игорь Верховский, руководитель отдела цифровизации Asterus, — Рассылка приглашений на приемку, запись, фиксация замечаний и оформление документов происходят в сервисе. Чтобы выполнять все действия “вручную”, нам бы пришлось нанять еще 8 человек и увеличить штат в 2 раза. Сегодня нам приходится работать в сжатые сроки – за 42 дня мы должны передать все лоты клиентам, не нарушив свои обязательства и сроки, указанные в ДДУ, и только с «Базис.Ключи» мы качественно и быстро справляемся с задачей».

Еще один результат внедрения — повышение качества клиентского сервиса. Так, степень удовлетворенности сервисом приемки квартир по итогам опроса клиентов составила 4,33 из 5 баллов.