Базис. Недвижимость Базис.Ключи


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.12.2025 ГК «Точно» сделала процесс заселения проще и удобнее с «Базис Недвижимость» 1
01.07.2025 Pioneer автоматизировал передачу офисов в бизнес-центре Botanica с помощью сервиса «Базис Недвижимость» 1
19.02.2025 Девелоперская компания AVA автоматизировала приемку квартир с помощью сервиса «Базис Ключи» 1
04.04.2022 Застройщик Asterus внедрил российский сервис для автоматизации приемки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Базис. Недвижимость и организации, системы, технологии, персоны:

Базис. Недвижимость 10 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5681 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 2
