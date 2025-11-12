Разделы

«Циан» и «Базис Недвижимость» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности

Компания SmartDeal, входящая в цифровую платформу «Циан», и «Базис Недвижимость» предложили рынку полностью автоматизированное решение, которое охватывает путь от передачи ключей до финальной регистрации права собственности. Оно поможет застройщикам снизить трудозатраты и значительно ускорить этот процесс (вместо нескольких минут на одно обращение, на регистрацию теперь потребуются считанные секунды), а покупателям – сделать его более удобным и прозрачным за счет его цифровизации. Об этом CNews сообщили представители «Циан».

Новый процесс, который создали компании, имеет три ключевых этапа. Клиент принимает квартиру, все дефекты фиксируются в мобильном приложении, затем формируется и подписывается акт осмотра и акт приёма-передачи. Данные и документы автоматически передается в SmartDeal, цифровой облачный сервис в составе группы «Циан» для регистрации в Росреестре без ручного ввода. Затем с помощью SmartDeal формируется пакет документов для регистрации собственности и отправляется в Росреестр.

Одним из драйверов проекта стали изменения в законодательстве, которые с 1 марта 2025 г. обязывают застройщиков самостоятельно регистрировать права собственности дольщиков в Росреестре. Пилотный проект запускается в Москве и Московской области, далее планируется масштабировать его на всю Россию.

Система многократно ускоряет сроки оформления, минимизирует риски и гарантирует прозрачность для всех участников процесса. Девелопер получает полный контроль над передачей объектов, а для дольщиков заселение происходит без лишних затрат времени и ресурсов. Массовая регистрация и прием платежей интегрированы в единую цифровую среду, что позволяет застройщику выполнить свои обязательства в заявленный срок – 30 дней с момента подписания акта приема-передачи.

Цифровизация

«Совместное решение «Циан» и «Базис Недвижимость» экономит время, улучшает качество сервиса и формирует новый стандарт для всего рынка недвижимости, выводя его на качественно новый уровень цифровой зрелости», – сказал Артем Глухих, CEO и основатель компании «Базис Недвижимость».

«Партнерство с компанией «Базис Недвижимость» позволило нам перевести в единый цифровой контур весь клиентский путь на этапе регистрации прав собственности. По результатам пилота в Московском регионе мы рассмотрим вопрос масштабирования решения на всю страну», – сказала Наталья Крымская, генеральный директор SmartDeal.

