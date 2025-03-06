«Базис Недвижимость» выпустила мобильное приложение для iOS

Мобильное приложение «Базис Недвижимость: приемка и стройконтроль» теперь доступно в App Store для пользователей iOS, ранее приложение можно было скачать в Google Play и RuStore. Свыше 1500 профессионалов ежедневно пользуются приложением на стройплощадках, а всего в системе зарегистрировано более 6500 пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис Недвижимость».

Мобильное приложение предлагает различные возможности, включая полноценную работу без интернета, что позволяет пользователям вести контроль даже в условиях отсутствия связи. Приемка работ осуществляется по заранее подготовленным чек-листам. Пользователи могут отмечать замечания непосредственно на планах и распределять выявленные замечания по подрядчикам.

С помощью мобильного приложения «Базис Недвижимость: приемка и стройконтроль» пользователи получают доступ к систематизированной информации о работе подрядчиков и инженеров — от фиксации замечаний до статистики эффективности. Это способствует быстрому решению проблем, повышению качества инженерного контроля и обеспечивает прозрачность всех этапов строительства. Клиенты могут контролировать выполнение контрактов генподрядчиками, что в свою очередь работает на повышение надежности строительства в целом.

«Мы сильны не только в разработке сложных систем, но и в мобильных решениях, которые поддерживают высокий уровень контроля на объектах клиентов. Цифровые технологии должны работать на вас даже в офлайне», — сказал Артем Глухих, СЕО и основатель экосистемы «Базис Недвижимость».