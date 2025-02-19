Девелоперская компания AVA автоматизировала приемку квартир с помощью сервиса «Базис Ключи»

В результате внедрения сервиса «Базис.Ключи» в течение 2024 г девелопером AVA было передано более почти 4000 лотов в Сочи и Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис Недвижимость».

«Использование цифровой платформы позволило систематизировать и ускорить процесс передачи ключей. Наши клиенты не заполняют дефектные акты вручную, если такие есть, все замечания фиксируются в электронном виде. Это дает возможность оперативно ставить задачи и минимизировать срок устранения. Дополнительно программный продукт дает возможность упорядочить сам процесс передачи, за счет возможности записи на удобное время. Отдельно отмечу удобство работы с компанией. Мы получили практически круглосуточную, интерактивную поддержку технической службы. Для нас это важно, поскольку наши клиенты из разных регионов России», — сказала руководитель отдела клиентского сервиса девелоперской компании AVA Александра Ковалева.

«Мы стремимся дать застройщикам инструменты, которые облегчают их работу, ускоряют взаимодействие с клиентами и помогают достигать максимального качества, — отметил СЕО и основатель компании «Базис Недвижимость» Артем Глухих. — Наш продукт был разработан как раз для таких задач, и мы рады видеть, как он успешно помогает клиентам».