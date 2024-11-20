Партнерство «Базис Недвижимость» и «Тангл»: интеграция ИT-решений для повышения эффективности управления строительством

Компания «Базис Недвижимость», платформа для управления строительством объектов, и компания «Тангл», разработчик отечественной облачной платформы для автоматизированной проверки качества BIM/ТИМ-моделей, объявляют о начале сотрудничества. Это партнерство позволит выстроить непрерывный и эффективный процесс управления данными. Об этом CNews сообщили представители «Тангл».

С помощью инновационных решений от «Тангл» клиенты смогут получить верифицированный расчет объемов и стоимости проекта из BIM-модели, который будет в точности соответствовать проектным решениям. Далее все рассчитанные данные (включая изменения) будут автоматически интегрироваться в «Базис Недвижимость», что облегчит создание графиков производства работ и формирование заданий для подрядчиков.

Кроме того, интеграция обеспечит связь строительной документации с BIM-моделью. Это позволит всем участникам процесса — подрядчикам, строительному контролю и заказчикам — находится в одном контексте. Подрядчики получат возможность видеть полный объем предстоящих работ в 3D формате, строительный контроль сможет оставлять замечания, прикрепленные к конкретным точкам цифрового двойника здания, а заказчики — отслеживать ход выполнения и закрытия строительных этапов согласно установленным графикам непосредственно в BIM-модели.

Артем Глухих, СЕО и основатель компании «Базис Недвижимость»: «Наше сотрудничество с «Тангл» выводит управление строительными объектами на качественно новый уровень. Взаимоувязка работы всех участников проекта делает наш подход действительно прогрессивным».

«Синергия наших компаний позволит достичь более точных расчетов и полной прозрачности всех этапов строительства, что в конечном итоге непременно повысит эффективность работы нашего партнера», — сказал Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл».

Обе компании убеждены, что интеграция решений «Базис Недвижимость» и «Тангл» станет значительным шагом вперед в строительной индустрии и откроет новые горизонты для аналитики и контроля на всех этапах управления процессом строительства.