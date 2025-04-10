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Эрикос-ЦСП 1С:Смета
Продукт предназначен для автоматизации процесса обработки готовых цифровых информационных моделей (ЦИМ) объектов капитального строительства, определения сметной стоимости строительства базисно-индексным, ресурсным и ресурсно-индексным методами, выпуска и формирования сметной документации для заключения контрактов на выполнение работ.
Эрикос-ЦСП и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8366 3
|Импульс-ИВЦ 19 1
|Тангл - Tangl 26 1
|Эрикос-ЦСП 5 1
|1С-Рарус 893 1
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