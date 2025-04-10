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Эрикос-ЦСП 1С:Смета


Продукт предназначен для автоматизации процесса обработки готовых цифровых информационных моделей (ЦИМ) объектов капитального строительства, определения сметной стоимости строительства базисно-индексным, ресурсным и ресурсно-индексным методами, выпуска и формирования сметной документации для заключения контрактов на выполнение работ.


10.04.2025 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 1
06.09.2023 BIM-решения Tangl будут интегрированы с «1С» 1
13.05.2016 «1С-Рарус» предложил новую линейку программных решений для учета ЖКХ 1
12.02.2009 «Импульс-ИВЦ» создала единую информационную базу для «Мосметростроя» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Эрикос-ЦСП и организации, системы, технологии, персоны:

8366 3
Импульс-ИВЦ 19 1
Тангл - Tangl 26 1
Эрикос-ЦСП 5 1
1С-Рарус 893 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
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1С:Технический расчетный центр теплосети 1 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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