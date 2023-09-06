BIM-решения Tangl будут интегрированы с «1С»

Российский разработчик BIM-решений компания «Тангл» заключила соглашение о взаимодействии с группой компаний «Эрикос-ЦСП», отраслевым партнером «1С», разработчиком программного обеспечения для сметного дела. В рамках соглашения будет проведена интеграция программных продуктов «Тангл» с решением «1С:Смета», а также планируется запуск совместных инициатив, цель которых – повышение BIM-зрелости российского бизнеса.

Стратегические цели соглашения – содействие внедрению технологии информационного моделирования (ТИМ), развитию и продвижению национальных программных продуктов в области ТИМ, а также определение принципов, целей и задач этой технологии. В практическом плане речь идет о разработке правил организации единого информационного пространства, включая информационное взаимодействие между средами общих данных, системами управления проектами и другими государственными и корпоративными информационными системами.

«Зрелость применения цифровых технологий сегодня имеет огромное значение для успешного функционирования любой отрасли экономики. Цифровизация позволяет компаниям эффективно управлять своими ресурсами, повышать качество продукции и услуг, а также снижать издержки за счет использования современных методов работы с данными. Технология информационного моделирования перешла в стадию бурного развития в нашей стране не так давно, а в последние полтора года столкнулась с серьезными препятствиями – экономическими, технологическими. Мы надеемся, что партнерство двух инновационных компаний, выпускающих передовые ТИМ-решения, благотворно скажется на цифровой зрелости участников рынка», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл».

«В последние годы и государство, и бизнес прикладывают много усилий для того, чтобы ТИМ стала использоваться максимально широко и эффективно. Однако текущие реалии потребовали от многих компаний пересмотра приоритетов в отношении использования ТИМ-инструментов. Мы видим своей целью повысить доступность современных прорывных решений. Стратегическое партнерство даст возможность создать дополнительные стимулы для того, чтобы облегчить бизнесу доступную цифровизацию от отечественных разработчиков», – отметил Владимир Судариков, директор компании «Эрикос-ЦСП».

Интеграция решений будет проходить в несколько этапов, на каждом из которых будет проведена обкатка интегрированных решений в рамках пилотных проектов с использованием различных методик внедрения ТИМ. На первом этапе, который уже стартовал, будет проведена интеграция на уровне интерфейсов, реализован процесс снятия ведомости объёмов работ и передача их в «1С:Смета». Ввиду стандартной возможности использовать «1С:Смета» как модуль в ERP-системе, ведомости будут полноценно интегрированы в процесс управления ресурсами строительной организации. Переданные в нее объёмы и виды работ в дальнейшем могут быть использованы для процессов контрактования, учёта выполненных работ и на других этапах жизненного цикла строительного объекта. Вывод на рынок интегрированного решения запланирован на текущий год, а уже сейчас активные пользователи могут присоединиться к пилотному проекту.

На втором этапе будет реализована концепция единого информационного пространства с общей базой правил, в рамках которого смогут взаимодействовать все специалисты, которые работают с ТИМ-моделью объекта, что позволит всем участникам процесса говорить на одном языке и минимизировать количество ошибок.

Цели данных этапов – реализовать новые подходы и механизмы в расчете стоимости строительства по данным информационной модели, проверить их в рыночных условиях.