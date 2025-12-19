Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187753
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81201
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Vitro Software Витро Софт

Vitro Software - Витро Софт

Витро Софт – российский разработчик системы Vitro-CAD, Среды Общих Данных для управления строительной документацией. Член ассоциаций: НОТИМ, АРПП «Отечественный Софт». Vitro-CAD, флагманский продукт компании, входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.12.2025 Началась ликвидация российской «дочки» Oracle 1
23.06.2025 «Витро Софт» выпустила новую версию Vitro-CAD 1
03.06.2024 SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD 1
31.05.2024 «Среда Общих Данных» Vitro-CAD сертифицирована под ОС «Альт» 1
03.04.2024 «Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта 1
19.01.2024 Vitro-CAD представляет нейросотрудника для эффективного обслуживания посетителей 1
28.04.2018 Александр Остренко -

Заказчикам нужны новые технологии BI

 1
11.05.2016 Conteq предложит своим клиентам комплексные решения на базе Vitro-CAD 1
10.09.2014 Вышла версия 2014 R1 системы Vitro-CAD 1
09.07.2014 Вышел модуль «Делопроизводство» для системы Vitro-CAD 1
02.07.2014 Vitro Software выпустила модуль для автоматизации бизнес-процессов в составе Vitro-CAD 1
15.05.2014 Vitro Software разработала типовую конфигурацию системы Vitro-CAD 1
20.08.2013 «Нефтегазовые технологии» внедрили Vitro-CAD 1
12.08.2013 Vitro Software обновила свою систему управления инженерными данными Vitro-CAD 1
28.11.2012 Вышло обновление версии 2012 R1 системы Vitro-CAD 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Vitro Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25253 4
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 2
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Nintex 13 1
ASPROM Group - Аспромсофт 1 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 307 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Прагма - Тангл - Tangl 31 1
ElearningForce 3 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 113 1
9018 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 1
Softline - Софтлайн 3278 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 147 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Softline - Polymatica - Полиматика 189 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 107 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Нефтегазовые технологии - инжиниринговая компания 1 1
Газпром ПАО 1418 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Газпром газомоторное топливо 10 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7628 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 441 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 2
Управляемость - Manageability 1957 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2169 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 804 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 860 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 376 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3554 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5938 1
SCRUM - Методология совместной работы 150 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 668 1
Vitro Software - Vitro CAD 15 14
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 5
Autodesk AutoCAD 361 5
Bricsys - BricsCAD 7 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 3
Autodesk Revit 121 3
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1721 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 88 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 2
Conteq - DocSpace 5 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Softline - Polymatica Dashboards 35 1
Прагма - Тангл - Tangl system - Tangl control - Tangl value - Tangl space 16 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
Microsoft Windows 16351 1
Autodesk Inventor 75 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1114 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 256 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 227 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 619 1
Кукушкин Олег 9 3
Белькевич Андрей 25 1
Крот Иван 9 1
Остренко Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 1
Казахстан - Республика 5805 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Украина 7799 1
Туркмения - Туркменистан 446 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 4
Металлы - Серебро - Silver 796 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 128 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 1
Ведомости 1249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще