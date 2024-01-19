Vitro-CAD представляет нейросотрудника для эффективного обслуживания посетителей

Компания «Витро Софт» внедрила технологии искусственного интеллекта (ИИ) на своем веб-сайте. Нейросотрудник компании по имени «Василиса» представляет собой виртуальную ассистентку в образе девушки-робота. Об этом CNews сообщили представители «Витро Софт».

Применение технологий искусственного интеллекта позволило существенно сократить время, затрачиваемое посетителями на поиск необходимой информации. «Василиса» обращается к обширной базе знаний о продукте Vitro-CAD, обеспечивая посетителей профессиональными ответами в течение всего 10-20 секунд.

Компания Vitro-CAD стремится к дальнейшему внедрению технологий, направленных на предоставление клиентам передовых решений в области цифрового строительства и управления данными. В ближайших планах – расширение применения искусственного интеллекта в продуктах компании и увеличение числа нейросотрудников, с целью улучшения обслуживания клиентов и повышения эффективности взаимодействия с платформой Vitro-CAD.

Фото: Витро Софт Vitro-CAD представляет нейросотрудника для эффективного обслуживания посетителей

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«Витро Софт» – российский разработчик системы Vitro-CAD, среды общих данных для строительных проектов. Член ассоциаций НОТИМ, АРПП «Отечественный софт». Vitro-CAD, флагманский продукт компании, входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.