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«Среда Общих Данных» Vitro-CAD сертифицирована под ОС «Альт»

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», подтвердил совместимость ОС «Альт Сервер» 10 и «Альт Рабочая станция» 10 с программным продуктом Vitro-CAD 2024 от компании «Витро Софт». Об этом CNews сообщили представители «Витро Софт».

«Альт Сервер» 10 – серверная операционная система с широкой функциональностью, позволяющая разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также использовать различное периферийное оборудование. «Альт Рабочая станция» 10 – универсальная операционная система для десктопов и ноутбуков, включающая расширенный набор программ и драйверы современных устройств.

«Совместимость Vitro-CAD с российскими ОС «Альт» дает возможность нашим пользователям выстраивать ИТ-инфраструктуру полностью на отечественных решениях», – сказал Олег Кукушкин, генеральный директор «Витро Софт».

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«Витро Софт» – российский разработчик системы Vitro-CAD, «Среды Общих Данных» для управления строительной документацией. Член ассоциаций: НОТИМ, АРПП «Отечественный Софт». Vitro-CAD, флагманский продукт компании, входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

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