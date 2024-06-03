SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD

Команды компаний SL Soft и «Витро Софт» провели ряд тестов, подтверждающих совместную работу Polymatica Dashboards и Vitro-CAD. Среда общих данных (СОД) Vitro-CAD позволяет эффективно управлять документацией инвестиционно-строительных проектов. При этом она дает возможность проводить большой объем работ с данными: загружать чертежи и модели, поддерживать версионность, согласовывать документацию и отрабатывать замечания. Конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards позволяет анализировать события внутри СОД и визуализировать результаты анализа на дашборде. Например, на нем может быть представлена информация по загруженным файлам, запущенным процессам согласования и замечаниям по проекту. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Интеграция продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD — это важный шаг, так как строительная отрасль — перспективный рынок для развития. Визуализация данных по изменениям проектной документации, включая версию, историю движения по циклу согласования, текущий и предыдущие статусы, а также другие атрибуты, позволяет оптимизировать процессы согласования», — сказал Иван Крот, руководитель отдела продаж Polymatica компании SL Soft.

«Наличие профессиональных BI-инструментов в системе Vitro-CAD — ключ к повышению эффективности управления строительными проектами. Интеграция Polymatica Dashboards и Vitro-CAD позволит визуализировать данные, поступающие из всей цифровой экосистемы предприятия, и увереннее принимать решения в условиях динамически меняющейся бизнес-среды», — сказал Олег Кукушкин, генеральный директор «Витро Софт».

Vitro-CAD — среда общих данных для строительных проектов. Применение СОД позволяет многократно ускорить выпуск и согласование документации, снизить объем дополнительных работ на объекте строительства и другие проектные риски. Система Vitro-CAD зарегистрирована в Реестре отечественного ПО.

Polymatica — линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, охватывающих весь цикл аналитики от дашбордов до принятия решений в автоматическом режиме. С 2023 г. — часть продуктового портфеля компании SL Soft, все решения Polymatica входят в Реестр отечественного ПО.

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем пятью тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica, группа «Борлас», Bell Integrator, Академия Softline, «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и другие.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.