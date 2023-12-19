«А101» расширяет применение ТИМ с помощью Tangl value

Группа компания «А101» выбрала кроссплатформенный облачный сервис Tangl value для реализации пилотного проекта по автоматизации процесса оценки стоимости проекта и расчета объемов работ. На данный момент идет интеграция решения, а итоги проекта подведут в начале 2024 г. Разработчиком Tangl value является российская компания «Тангл».

ГК «А101» ведет внедрение технологии информационного моделирования на протяжении более чем 8 лет. На данный момент BIM используется при разработке концепции, на стадии П, стадии Р. Помимо составления документации и 3D-координации проектных решений, технология применяется еще и для выгрузки объёмов работ, формирования спецификаций – например, по инженерным системам.

«Сейчас в числе приоритетных направлений инновационного развития «А101» – совершенствование процесса информационного моделирования зданий, повышение эффективности строительных процессов. Автоматизация расчета объемов и стоимости объекта – логичное продолжение этой стратегии. Так что мы целенаправленно искали решение, которое бы позволило нам за счет внедрения BIM на данном этапе ускорить процесс и увеличить его прозрачность, снизить количество ошибок из-за влияния человеческого фактора и сократить затраты», – сказал руководитель данного проекта Давид Зейналов.

В числе требований, которые предъявлялись к искомому решению, были простая интеграция с используемыми информационными системами, возможность получать данные информационной модели из Revit и производить манипуляции с нею. С помощью решения специалисты ГК должны были получать из модели значения объёмов элементов и данные, влияющие на стоимость работ. Для этого был ранее сформирован справочник видов работ, который накладывался на информационную модель – задачу можно было решать и в ручном режиме, но это было очень трудозатратно. Анализ представленных на рынке отечественных решений показал, что Tangl value мог предложить такой функционал.

Также в числе важных факторов при выборе была корректная работа с многослойными элементами, так как в BIM-моделях «А101» отделка, фасады, кровля и т.д. моделируются многослойными компонентами. Опыт показал, что во многих решениях данные по отдельным слоям не попадают в модель для ведомости объёмов работ – Tangl value же обладает таким функционалом.

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Именно с Tangl value был запущен пилотный проект. Задача пилотного проекта – получить значения строк и столбцов для ведомости объемов и сравнить их с объёмами, которые получили специалисты ПТО в ручном режиме. Это продемонстрирует, насколько эффективно и правильно работает инструмент автоматизации.

На данный момент идет внедрение Tangl value, и в ГК «А101» отмечают, что необходимо провести настройку привязок, чтобы данные передавались максимально корректно и без потерь. В частности, надо учесть наличие немоделируемых позиций, определить, каких позиций не хватает и почему.

Первые результаты уже есть. Расчеты по монолиту показали расхождение с погрешностью в 5%. Представители девелопера оценивают такие результаты как успешные.