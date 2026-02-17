Получите все материалы CNews по ключевому слову
Парфентьев Николай
СОБЫТИЯ
|17.02.2026
|Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ 1
|11.10.2024
|Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели 1
Парфентьев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 20 1
|Прагма - Тангл - Tangl system - Tangl control - Tangl value - Tangl space 16 1
|ФГИС Управление коммунальной инфраструктурой 1 1
