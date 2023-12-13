«Тангл» представила облачную BIM-экосистему Tangl system

Российский разработчик BIM-решений «Тангл» представил новую разработку – облачную экосистему BIM-сервисов Tangl system. Она обеспечит полный контроль над проектами на основе данных BIM-модели от самых ранних стадий проектирования до завершения строительных работ и сдачи объекта, а также поддержит коммуникации и взаимодействие вовлеченных в работу над проектом сотрудников.

«Сейчас участники строительной отрасли все чаще осознают потребность в охвате цифровизацией глобальных рабочих процессов. Оцифровка всех процессов вместо отдельных задач, контроль над ними, а также совместная работа проектировщика, застройщика и субподрядчиков в цифровой среде – это необходимые условия не только для цифровой трансформации строительной отрасли, но и для повышения эффективности, прибыльности и успешной конкурентной борьбы на современном требовательном рынке. И именно этим запросам отвечает Tangl system», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

Tangl system обеспечивает комплекс цифровых функций для всех субъектов строительного процесса. Платформа в автоматическом режиме проконтролирует качество BIM-модели, начиная с самых ранних стадий проектирования, проверит информационное наполнение, геометрические коллизии, соответствие стандартам компании и нормативным документам.

Особенностью сервиса является то, что с его помощью проектировщик может самостоятельно запускать автоматизированную проверку, получать ее результаты и исправлять замечания даже без участия BIM-специалиста в службе заказчика. Такой подход минимизирует число повторных согласований проекта и сокращает время работы над ним и, как результат, финансовые затраты.

Также Tangl system управляет рентабельностью проекта на основе калькуляций, ведомостей объемов работ и материалов для смет, тендеров, графиков производства работ. Экосистема позволяет проводить автоматизированный точный расчет плановых показателей в соответствии с проектом, а также сравнивать различные варианты проекта для поиска наиболее выгодного. Преимуществом экосистемы является оперативное обновления отчетов по внесенным изменениям и расчетов объемных и стоимостных характеристик, не требующее прерывания работы персонала над проектом.

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Функциональность Tangl system предусматривает и контроль этапа строительства посредством аналитических дашбордов, план-фактного анализа по срокам, объемам и стоимости, а также визуализации данных по закрытию выполненных работ в BIM-модели. С помощью сервиса руководители строительных проектов могут мониторить актуальное состояние работ на стройплощадке, своевременно реагировать и принимать управленческие решения. При этом сервис обеспечивает единое окно коммуникации между участниками проекта в безопасной среде без передачи бумаг или переписки в мессенджерах.

«Наша экосистема обеспечивает возможность руководителям из одного окна получать данные обо всем развитии проекта на всех его этапах, держать руку на пульсе и не упустить момент для оперативного вмешательства. Те компании, для которых цифровизация – осознанное направление трансформации процессов, оценят возможности Tangl system», – сказал Андрей Белькевич.