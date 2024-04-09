UDS повысил эффективность расчетов с Tangl value

UDS — застройщик федерального уровня, более 17 лет работающий на рынках жилой и коммерческой недвижимости в Ижевске, Перми, Москве и Нижнем Новгороде. За это время компанией было введено в эксплуатацию более 320 тыс. кв. м жилья. Входит в состав UDS Group.

Предпосылки внедрения и выбор решения

«Предпосылками внедрения Tangl value и перехода к технологии информационного моделирования в целом стала стратегия развития компании, - сказала директор департамента ценообразования UDS Анастасия Стрем. - Так как наша компания развивается очень динамично, то одним из приоритетов является готовность к масштабированию: выход в новые регионы, увеличение количества и качества строящихся объектов. А для этого необходимо быть технически готовыми – ТИМ и Tangl value нам в этом и должны были помочь».

Основными задачами проекта были автоматизация таких процессов, как подсчет физических объемов, получения смет, детального плана затрат по объекту. Также необходимо было ускорить и упростить подготовку лотов, т.е. автоматизировать выпуск документации для проведения тендерных процедур. Это позволило бы сократить количество сотрудников, участвующих в процессе – все ведомости должны были формироваться из модели в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители ООО «Тангл».

«Кроме того, мы хотели понять, какие виды работ с точки зрения трудоемкости целесообразно моделировать, а какие нет. Например, при работе над благоустройством территории мы используем малые архитектурные формы индивидуального изготовления. А сроки проектирования всегда очень сжатые, поэтому тратить его на МАФы или наружные инженерные сети, возможно, и не имеет смысла. Это мы и хотели оценить – искомое решение должно было помочь в этом», – отметила Анастасия Стрем.

Выбор в пользу Tangl value было обусловлен несколькими причинами. Во-первых, анализ представленных на рынке продуктов показал, что у большинства разработчиков на тот момент не было готовых продуктов – лишь сравнительно сырые наработки. Исключение – Tangl value. Во-вторых, в группе уже был опыт сотрудничества с «Тангл» и использования решений компании: проектное бюро ChAika Lab в проектировании применяло разные сценарии вариативности и подходы к управлению стоимостью с помощью продуктов Тангл.

«Мы в то время продвигали идею управления рентабельностью через информационную модель и ускорения за счет этого процесса принятия бизнес-решений. Компании ChAika Lab эта тема была интересна, и мы за такой интерес ухватились. Идея, которую мы предложили, состояла в том, чтобы создать платформу, в которой можно, меняя модель, быстро получать данные для расчета стоимости. Мы начали разработку, и UDS была одной из первых, кому мы предложили зайти с нами в формирование нового продукта: скоро руководство решило, что проект управления рентабельностью и стоимостью целесообразно перенести из проектного бюро в структуру девелопера», - сказал Александр Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

Ход проекта

Первым этапом проекта стало создание в учетной системе UDS стандартизованных справочников строительно-монтажных работ, материалов, оборудования и конструктивов. На втором этапе было реализовано внедрение единой модели НСИ, с которой работают информационные системы обоих партнеров. Затем были разработаны методы управления и сопоставления элементов справочников.

«Так как это был пилотный проект, то вся архитектура и вся база технических решений дорабатывались уже в процессе реализации этого проекта по методологии agile. То есть наши специалисты параллельно прописывали алгоритмы, их тестировали, выявляли ошибки, обсуждали в совместном чате и оперативно прописывали все детали, которые надо доработать. Представители компании «Тангл» это быстро реализовывали, и мы переходили к следующим задачам – в том числе UI и UX. И так как основными пользователями с нашей стороны были именно те сотрудники, которые участвовали в процессе тестирования и внедрения этого программного продукта, то обучение было интегрировано в рабочий процесс», - сказала Анастасия Стрем.

В процессе реализации проекта UDS была поставлена задача обеспечить прямую интеграцию Tangl value со сторонними сервисами без предварительной выгрузки данных в формат Excel, поэтому значительное количество ресурсов было потрачено на разработку форматов для импорта и экспорта данных. Это дало, например, возможность собрать детальный план затрат в Tangl value, а затем его выгрузить в «1С».

На данный момент Tangl value используется специалистами департамента ценообразования. Кроме того, Tangl value является одним из инструментов взаимодействия с проектным бюро ChAika Lab.

Результаты

Внедрение Tangl value позволило существенно оптимизировать процесс подготовки лотов к тендерным процедурам. Если раньше на это уходило две-три недели, то на данный момент срок сократился до одного дня. А сам процесс выгрузки ведомостей занимает минуты.

Кроме того, благодаря Tangl value удалось исключить возможность появления ошибок в расчетах. Ранее они возникали из-за влияния человеческого фактора, а сейчас автоматизированные выгрузки минимизируют его влияние.

Также к позитивным результатам в компании относят возможность оперативно получать бюджет проекта за счет автоматизации формирования детальных планов затрат по объекту, смет на виды работ и т.д. Автоматизация процесса позволяет увеличить количество проектов, для которых ведутся расчеты при уменьшении временных затрат.

«Дополнительно удалось совместно с компанией «Тангл» обеспечить загрузку спецификаций на немоделируемые виды работ. Мы поняли, что это задача отнимает очень много времени и протестировали с нашими проектировщиками процесс загрузки спецификации в формате Excel. Они из своего ПО выгружают спецификацию нам в формате Excel, этот файл загружается в Tangl value, где по справочнику работ и материалов генерируются сметы – они затем выгружаются в систему 1С. Таким образом создается готовая смета, на основании которой можно сформировать ведомость и отгрузить ее на тендерную площадку», - сказала Анастасия Стрем.

Планы

Задача на 2024 г. – подготовить техническое задание для проектировщиков, в котором будут прописаны основные ключевые требования к созданию BIM-моделей. Ее актуальность обусловлена тем, что при большом количестве объектов требуется привлечение сторонних проектировщиков к стадии П, и чтобы процесс загрузки их информационных моделей и получение данных из них был бесшовным, необходимы единые требования. В них должно быть четко прописано, как маркируется конкретный материал с учетом привязки к стандартизованным справочникам работ, материалов, оборудования.

В перспективе – расширение сферы применения Tangl value для взаимодействия с партнерами и подрядчиками. Это позволит очень существенно сократить трудозатраты и подрядчиков, и самой компании UDS, а также упростит проверку документации и физобъемов.