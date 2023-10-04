Российские цифровые платформы Pragmacore и Tangl завершили первый этап интеграции

Платформа Pragmacore (резидент «Сколково»), облачная модульная система для управления строительными проектами, и система Tangl, российская облачная платформа для работы с BIM-данными, включенные в реестр российского ПО, завершили первый этап интеграции.

Для одного из проектов в Pragmacore была загружена BIM-модель, сделан расчет стоимости проекта, сформирована ведомость объема работ и необходимых материалов. Далее данные передаются в модуль Комплектация, и по ним строится ведомость комплектации и график производства работ. В модуле Управление работами можно увидеть их фактическое исполнение в 3D-viewer. Следующий этапом будет реализация автоматизированной интеграции, то есть весь процесс будет происходить автоматически.

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В результате интеграции пользователи платформы Pragmacore получают готовый цифровой контур от расчета инвестиционных вложений и работы с BIM (Building Information Modeling) до управления ресурсами и работами на площадке, агрегируя все текущие показатели в режиме реального времени на одном экране дашборда. Это первое решение на рынке российского ПО для стройки, которое дает полную картину о проекте в рамках закрытого контура, то есть на всех этапах строительного процесса. В совокупности с системой предиктивной аналитики пользователи получат детальный прогноз рисков и более точную оценку стоимости реализации проекта.

Платформа Pragmacore сегодня используется более чем в 100 строительных проектах, а спрос по сравнению с 2022 г. вырос в 5 раз. Напомним, что размер рынка цифровых решений оценивается в размере 140 млрд руб., а по прогнозам к 2025 г. достигнет 178,4 млрд руб.