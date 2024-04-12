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«Тангл» и Vysotskiy consulting подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик BIM-решений «Тангл» и Vysotskiy consulting, консалтинговая компания и разработчик бесплатной образовательной платформы bim.vc, подписали соглашение о сотрудничестве. В планах партнеров – совместными усилиями развивать рынок информационного моделирования в России и повышать зрелость отдельных пользователей и предприятий в области применения BIM-инструментария. Об этом CNews сообщили представители компании «Тангл».

«Мы занимаемся внедрением инновационных технологий в строительной отрасли. А технологии всегда опираются на три составляющие: непосредственно сам софт и некоторые регламенты или процессы, а также обученный персонал. Наше сотрудничество с Vysotskiy consulting направлено на развитие последнего компонента – подготовку кадров, без которых ни одна технология не сможет эффективно интегрироваться в бизнес-процессы. Портал bim.vc уже много лет обеспечивает доступ к знаниям о BIM и держит высочайшую планку по качеству предоставляемого контента. Для нас это важная возможность расширить аудиторию пользователей, показать потенциал наших решений», - сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

«Мы видим серьезную потребность проектировщиков, специалистов строительных и девелоперских компаний в получении информации о российских BIM-решениях. Они хотят повышать свою квалификацию, повышать свою стоимость на рынке труда и вклад в бизнес. Наш портал при поддержке передовых российских компаний, среди которых и «Тангл», предоставляет такие возможности. И мы рады, что Vysotskiy consulting и «Тангл» внесут общую лепту в развитие технологии информационного моделирования в России. Наш партнер разрабатывает отличные решения, в которых заинтересованы пользователи и менеджмент предприятий – мы поможем аудитории оценить все их возможности», - отметил Александр Высоцкий, генеральный директор Vysotskiy consulting и создатель открытого образовательного портала bim.vc.

Партнерство заключается в предоставлении лицензии на пользование платформой Tangl в целях продвижения образовательных услуг и ознакомления BIM-сообщества с инструментарием платформы как рекомендованного решения. Также предполагается создание обучающих материалов по платформе Tangl, организация нетворкинга и развитие сообщества специалистов, работающих в BIM и т.д.

Подписание соглашения о партнерстве – новый этап взаимодействия «Тангл» и Vysotskiy consulting. Ранее компании участвовали в совместных митапах, посвященных развитию BIM в России, вместе продвигали бесплатные курсы по обучению работе в Tangl на сайте bim.vc и т.д. В планах – длительная совместная работа, направленная на повышение уровня зрелости российских специалистов в области применения технологии информационного моделирования.

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Компания «Тангл» – российский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Компания является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Компания с 2020 г. развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа Tangl входит в реестр отечественного ПО.

Vysotskiy consulting переводит участников рынка на BIM/ТИМ технологии. В рамках консалтинга формирует стратегию и стандарты, проводит обучение. Разработанная компанией платформа bim.vc помогает изучить технологии и проверить знания. Также на платформе доступен общеотраслевой календарь всех событий отрасли: выставок, вебинаров, конференций.

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