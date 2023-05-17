Проектное бюро Р1 снижает трудозатраты BIM-отдела с помощью tangl control

Внедрение системы для аудита и управления данными информационных моделей tangl control позволило Р1 кратно сократить время, затрачиваемое на рутинные операции проверки. Об этом CNews сообщили представители компании «Тангл».

Заказчик

Р1 — проектное бюро, филиалы которого расположены в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Новосибирске, Воронеже и Владивостоке. Компания работает на рынке проектирования более 11 лет

Предпосылки

В Р1 искали наиболее комплексное решение для проверки информационных моделей, чтобы иметь возможность в автоматическом режиме с высокой скоростью проверять большой пул параметров.

«Передо мной как перед руководителем Департамента цифровых технологий стоит задача сделать работу команды BIM-координаторов максимально эффективной. Для этого необходимо избавить сотрудников от рутинных объемных задач с помощью автоматизации, и направить их на работу над более важными стратегическими целями. Одной из задач для оптимизации стала проверка BIM-моделей проектов на соответствие информационным требованиям заказчика, а также на выполнение внутренних стандартов моделирования Р1. Данный процесс занимает значительное время, так как проектов в компании много, они объемные и могут состоять из нескольких десятков файлов. По некоторым проектам количество рабочих файлов может достигать 150. Расширять штат BIM-координаторов нерентабельно, поэтому мы искали такое решение, которое позволило бы сократить трудозатраты текущей команды и высвободить время на реализацию полезных процессов», – сказала директор по цифровым технологиям компании Р1 Олеся Бардина.

Выбор решения

Работа в Р1 выстроена таким образом, что поиск новых ИТ-решений и их тестирование происходит постоянно. Сотрудничество с компанией Тангл также длится довольно давно: например, специалисты Р1 изучали tangl value, тестировали модуль, а также рассматривали возможность его применения на объектах совместно с партнерами, вместе записывали подкаст. Когда разработчики в 2022 г. представили решение для аудита и управления данными информационных моделей tangl control, BIM-команда Р1 была одной из первых, кто заинтересовался и протестировал решение.

Победив в конкурсе, который проводился на презентационном мероприятии, Р1 получило одну лицензию на tangl control в подарок и смогли на практике изучить функциональные возможности и особенности интерфейса системы. После этого было принято решение о внедрении tangl control.

Выбор в пользу tangl control был сделан по нескольким причинам. Решение отвечало потребностям компании, позволяло без проблем работать с BIM-моделями в проприетарной среде. Среди базовых требований проектного бюро, которые предъявлялись к искомому решению, были возможность автоматически извлекать параметры модели и проверять их значения, возможность создавать и использовать шаблоны для ускорения работы со множеством объектов от одного заказчика и т.д. Заметным плюсом стало и наличие у «Тангл» дорожной карты развития продукта, по которому можно понять планы по разработке и улучшению платформы.

Ход проекта

Пилотного проекта в Р1 не проводили. Вместо этого были отобраны пять наиболее сложных для проверки проектов – именно они и были заведены в tangl control. Первыми пользователями стали пять специалистов отдела технологий информационного моделирования.

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В дальнейшем tangl control будет использоваться и в остальных проектах, требующих проверки – их насчитывается более 50. Число пользователей также будет увеличено – до 15 сотрудников BIM-отдела.

Обучения специалистов работе с tangl control не потребовалось. Эксперты компании «Тангл» провели общую презентацию продукта, а затем в отделе был выделен куратор, который отвечает за внедрение решения, а также за постоянное взаимодействие со специалистами «Тангл».

«Параллельно масштабированию решения сотрудники Р1 обращались к нам по поводу потребности в новых функциях или изменениях. Мы всегда учитываем обратную связь от пользователей, потому что это помогает нам совершенствовать траекторию развития наших продуктов. Пожелания же Р1 ценны еще и тем, что персонал бюро – специалисты очень высокого уровня квалификации, имеющие опыт работы с самыми передовыми решениями мировых вендоров, а следовательно, способные оценить возможности любого решения комплексно и в сравнении с лучшими образцами», – сказал Алексей Лобанов, технический директор «Тангл».

Результаты

В Р1 отмечают, что благодаря внедрению tangl control время проверки одного проекта серьезно сократилось. Если речь идет про объемный, многосекционный объект, то раньше проверка занимала много времени – зачастую она длилась пару дней, учитывая количество файлов. Сейчас процесс проверки завершается за 15-20 минут, включая выгрузку модели и формирование отчета, если задан шаблон проверки по требованиям. На создание шаблона, которые затем применяется для всех проектов определенного заказчика, уходит около двух-трех часов.

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«Так что выгоды использования tangl control для нас очевидны, – отметила Олеся Бардина. – Мы рады, что наше видение будущего строительной отрасли в целом и этапа проектирования в частности совпадает с тем, как смотрят на этот вопрос в компании «Тангл». Мы рассчитываем на дальнейшее партнерство и готовы порекомендовать продукты вендора нашим партнерам и коллегам».