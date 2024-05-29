ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value

«Тюменская домостроительная компания» (ТДСК) завершила пилотирование Tangl value – кроссплатформенного облачного BIM-сервиса, разработанного российской компанией «Тангл». Результаты проекта позволили расширить использование Tangl value на новые проекты застройщика. В планах ТДСК – внедрение других решений «Тангл». Об этом CNews сообщили представители «Тангл».

«Так как ТДСК является предприятием полного цикла, на котором реализуются все стадии строительного процесса, особую важность для компании представляют задачи автоматизации и управления информацией, связанные с проектированием, планированием работ и ресурсов, материально-техническим обеспечением строительства. Поэтому внедрение ТИМ мы начали с оптимизации процессов работы проектировщиков и сметчиков и автоматизации их рутинных процессов», – сказала Любовь Сбитнева, заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО «ТДСК».

В числе целей, которые ставились при поиске решения для запуска проекта, были ускорение сроков выполнения проектной и рабочей документации, минимизация числа коллизий и ошибок при разработке проектной и рабочей документации. Кроме того, решение должно было предоставить возможность в автоматическом режиме выгружать ведомости объемов работ и материалов, а также обеспечить инструментарий для структурных подразделений, заинтересованных в использовании данных информационных моделей для внутренних расчетов и проверок.

Выбор был сделан в пользу Tangl value, за развитием которого ТДСК наблюдала в течение года. Дополнительным фактором, повлиявшим на выбор, стало наличие положительного опыта взаимодействия со специалистами компании «БИМ-Кластер» (официальный дистрибьютор «Тангл») в рамках предыдущих проектов.

Ход работ

Проект по внедрению Tangl value стартовал в марте 2022 г. В нем приняли участие специалисты управления гражданского проектирования, планово-экономического управления (в частности, отдел разработки смет), управления информационных технологий. В качестве пилотного был выбран существующий проект – полносборный панельный жилой дом в ЖК «Ново-Комарово». За основу были взяты три разнонаправленных раздела информационной модели: КЖ, АС и ОВ.

После обучения специалистов основам работы в Tangl value стояла задача загрузить существующие справочники работ и материалов и увязать их с информационными моделями. В процессе маппинга работ и материалов к элементам модели также велся анализ наполненности моделей необходимой для выгрузки объемов информацией. В результате формировалась ведомость объемов работ в Tangl value, которая загружалась в «1С».

Изначально проект планировалось завершить за полгода. Однако, поскольку внедрение происходило параллельно текущим процессам, а также потому что в процессе возник ряд сложностей, срок увеличился практически до двух лет.

Так, для загрузки справочника материалов возникла необходимость его структурирования: на момент первой загрузки справочника в систему отсутствовала иерархичность. Так что была разработана единая методология администрирования справочника, управлением ИТ настроена выгрузка актуальных справочников из системы «1С». Это позволило обеспечить выгрузку в автоматическом режиме в заданный момент времени.

Еще одна сложность была связана с особенностями панельного домостроения. Например, в нем используется огромное количество узловых решений, информацию о которых необходимо было отразить в модели. Поэтому в процессе маппинга позиций справочников модель приходилось дополнять элементами, необходимыми для получения объемов работ, например, для подсчета длин межпанельных швов, гидроизоляции. Кроме того, приходилось наполнять уже замоделированные элементы новыми параметрами (такими как толщина и ширина ж/б панелей, их площадь, раствор на постель и т.п.)

«Сантехнические работы в АО «ТДСК» тоже имеют ряд особенностей, например, монтаж систем ведется готовыми узлами, которые собираются в цехах. Этот момент достаточно сильно усложнил подход к выбору методологии моделирования, но совместно со специалистами ООО «БИМ-Кластер» были найдены пути решения. Это повлекло за собой дополнительную работу для проектировщиков в части группирования отдельных элементов (труб, клапанов, компенсаторов, кранов и т.п.) в соответствующие сборки. Кроме того, специалистами «БИМ-Кластер» для автоматического заполнения параметров, необходимых для подсчета объемов работ, было написано несколько скриптов», – сказала Екатерина Хворова, начальник отдела разработки смет ПЭУ АО «ТДСК».

Сложностью была и загрузка ведомостей объемов работ из Tangl value в программу «1С» в силу отсутствия привычного точного описания формата обмена данными с контрольными примерами и схемами полного взаимодействия системы. Только за счет поддержки специалистов ООО «БИМ-Кластер» удалось решить эту задачу. Также в процессе работы возникла необходимость загрузки корректировочной ведомости. Управлением информационных технологий совместно со сметным отделом был сформулирован алгоритм загрузки на основании разниц первичных документов. На данный момент он разработан и находится в стадии тестирования.

«При взаимодействии с клиентом мы получали подробную обратную связь. Благодаря этому были доработаны некоторые функции интеграции, добавлены новые возможности в Tangl value. Например, было обеспечено связывание позиций справочников между системами «1С» и Tangl value, экспорт ведомостей объемов работ был расширен дополнительными данными для более удобной работы на стороне внешней системы, логика импорта справочников была улучшена для обработки сложных изменений структуры справочников в «1С», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

Результаты проекта

К настоящему времени пилотный проект завершен. За это время управлением гражданского проектирования были разработаны информационные модели в программе REVIT по разделам АС в части отопления и КЖ (фундаменты), которые соответствуют требованиям и запросам специалистов отдела разработки смет. Отдел разработки смет осуществил привязку (маппинг) работ и материалов к элементам этих моделей в программе Tangl value. Управление информационных технологий реализовало автоматизированную загрузку ведомостей объемов работ из Tangl value в «1С».

На сегодняшний день уровень развития технологий информационного моделирования в ТДСК уже не ограничен одной пилотной моделью: раздел АС по всем объектам капитального строительства в панельном исполнении серии 121-60т моделируется в программе REVIT с последующей автоматической выгрузкой ведомостей объемов работ из Tangl value.

Планы

В планах компании – приступить к маппингу и анализу информационных моделей по разделам АР и ВК.

«На сегодняшний день при внедрении ТИМ основной упор делается на проектировщиков и сметный отдел, хотя применение технологий информационного моделирования также должно быть полезным и для службы заказчика, должно позволять ей принимать решения быстрее и качественнее для повышения эффективности работы. Для этого предстоит изучить и настроить программу Tangl control, которая позволит осуществлять проверку моделей не только на соответствие требованиям EIR, но и на наличие коллизий. Кроме того, в процессе дальнейшего внедрения ТИМ мы планируем вернуться к вопросу организации среды общих данных», – сказала Любовь Сбитнева, заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО «ТДСК».

Эксперт уверен: хотя первые результаты достигнуты, полноценная информационная модель не сможет уже завтра заменить все процессы стройки. Это только начало большого пути по переходу на ТИМ, нужно проанализировать все основные бизнес-процессы, создать инфраструктуру взаимодействия, начать работать в одном формате и с общим набором данных, причем параллельно, а не по архаичной последовательной системе реализации объекта капитального строительства. Поэтому работа по внедрению информационных технологий в процессы АО «ТДСК» будет продолжена.

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Компания «Тангл» – российский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Компания является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Компания с 2020 г. развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа Tangl входит в реестр отечественного ПО.

«Тюменская домостроительная компания» – участник строительной отрасли Тюменской области и застройщик Тюмени. Компания основана в 1964 г.