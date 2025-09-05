Разделы

Девелопер «Голос» снизил ошибки на стадии проектирования и сократил трудозатраты на проверку моделей с помощью Tangl

«Группа Голос» с портфелем более 1,2 млн кв м жилой и коммерческой недвижимости работает по принципу полного жизненного цикла: от проектирования и строительства до эксплуатации объектов, располагая собственным проектным институтом, парком техники, подрядными организациями и управляющей компанией. Такой подход обеспечивает контроль качества, точное соблюдение сроков и возможность реализовывать самые амбициозные архитектурные идеи.

Решение автоматизировать BIM-проверку возникло на фоне роста масштабов проектов и ужесточения требований к срокам и качеству проектной документации. Вручную проработать все цифровые модели невозможно без риска ошибок и потерь времени проектных команд. В 2014 г. компания внедрила BIM-технологии в проектный институт, что позволило вывести проектирование и управление данными на новый уровень. Следующим шагом стало распространение BIM на стройплощадки и работу ПТО, где возникла потребность в расчетах объемов и стоимости по модели, соответствующей внутреннему стандарту EIR. Для этого «Голос» выбрал Tangl сontrol, завершив его внедрение в начале 2025 г. и получив инструмент для проверки качества моделей и повышения точности планирования.

Команда специалистов «Голоса» провела аудит существующих процессов и используемых инструментов. Выяснилось, что качество моделей не всегда соответствовало требованиям. Атрибуты заполнялись не полностью, возникали пересечения между инженерными системами и конструкциями. Это затрудняло использование моделей в системе для подсчета объемов «Меркурий» и снижало точность планирования затрат. Запрос на формализацию и автоматизацию процесса проверки моделей для команды стал не просто вопросом оптимизации расходов, а ключом к управлению рисками.

«Мы поняли, что нам нужен валидатор, который позволит комплексно проверять модель на геометрию и информационное наполнение. Так мы пришли к Tangl control», — отметили в «Голосе».

Компания искала решение, которое позволит комплексно проверять модели на коллизии и информационное наполнение; унифицировать процессы модулей внутреннего проектировщика и подрядчиков; снизить нагрузку на BIM-координаторов; сократить затраты на переделки и ускорить проектирование.

Внедрение проходило комплексно: от анализа текущих бизнес-процессов и интеграции с существующими инструментами до настройки проверок в соответствии с внутренними требованиями. Особое внимание уделялось подготовке команды — обучение специалистов проектного института и подрядчиков, выстраивание процесса передачи данных и настройка интеграций.

В ходе проекта компания отметила ряд ключевых преимуществ Tangl control.

«Для нас это функционал, удобство интерфейса, хорошая техподдержка и готовность разработчиков слышать пожелания клиентов и реализовывать их. Важным фактором стала также возможность интеграции с другими системами, такими как Signal Docs, которая у нас используется как среда общих данных», — отметили в «Голосе».

К началу 2025 г. проект внедрения был завершен. Tangl control стал частью ежедневной работы. Это позволило девелоперу «Голос» перейти от пилотного применения BIM к полноценному контролю качества цифровых моделей на всех этапах проекта

Внедрение Tangl control стало для девелопера «Голос» ключевым шагом в повышении качества BIM-моделей и оптимизации работы проектных и строительных подразделений. В ходе реализации проекта планировалось проверить 60% цифровых моделей, то по факту было обработано 90% моделей. Проверки выполняются значительно быстрее, чем ожидалось, что позволило ускорить цикл подготовки проектов и повысить точность данных.

Одним из наиболее значимых результатов стало снижение трудозатрат BIM-координаторов: время на проверку моделей сократилось вдвое, что в годовом исчислении эквивалентно высвобождению ресурсов четырех специалистов. Кроме того, автоматизация проверок на коллизии на некоторых объектах позволила выявлять до 3 тыс. коллизий в рамках одной секции проекта. Экономический эффект за счёт снижения числа коллизий достигает 6 млн руб.

Практическая польза проявилась и в работе с подрядчиками: ручная проверка по чек-листам была заменена автоматизированными сценариями.

Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл», сказал: «Проект с «Группой Голос» — пример зрелого подхода к BIM. Команда заказчика изначально видела цель: повысить достоверность моделей и сократить трудозатраты. В результате удалось не только ускорить проверки и высвободить ресурсы специалистов, но и получить ощутимый экономический эффект, измеряемый в миллионах рублей. Для нас важно, что решение приносит практическую пользу клиенту и формирует фундамент для дальнейшей цифровизации».

Перспективы масштабирования связаны с дальнейшей интеграцией Tangl с «», Signal и другими корпоративными системами. В компании уже рассматривают решение Tangl SDK для построения сквозных цифровых процессов и возможности применения веб-версии продукта для более удобного доступа к проверкам.

