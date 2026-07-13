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Autodesk ReCap

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.07.2026 «Андагар» разработал платформу для работы с данными 3D-сканирования в строительстве 1
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
07.08.2013 3D-технологии Autodesk помогут создать интерактивные визуализации египетских мумий 1
29.03.2013 Autodesk выпустила новые версии ПО и облачных сервисов для 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Autodesk ReCap и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 3
TraceAir 3 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Мортон 26 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 152 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4999 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6393 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4364 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 2
Оцифровка - Digitization 5154 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 745 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3646 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 565 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3746 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3634 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3565 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1173 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1668 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16024 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64499 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 1
Autodesk Maya 70 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 1
Autodesk SketchBook 18 1
Autodesk Product Design Suite 6 1
Autodesk Infraworks 2 1
Autodesk Navisworks 23 1
Autodesk 3ds Max 86 1
Autodesk Revit 125 1
Autodesk Media and Entertainment - Autodesk Entertainment Creation Suite 5 1
Autodesk Mudbox 3 1
Autodesk Building Design Suite - Autodesk Building Systems 13 1
Autodesk Softimage 15 1
Autodesk MotionBuilder 5 1
Autodesk Factory Design Suite 5 1
Autodesk Infrastructure Design Suite 7 1
Джамбазова Татьяна 1 1
Райкова Наталья 5 1
Рыжов Александр 4 1
Путин Владимир 3448 1
Rydell Thomas - Риделл Томас 1 1
Египет - Арабская Республика 1090 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 196 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 494 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 319 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47373 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8512 1
Швеция - Королевство 3773 1
Япония 13772 1
Земля - планета Солнечной системы 10839 1
Россия - РФ - Российская федерация 165068 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6617 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4578 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3953 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 19 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21480 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6471 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 385 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11230 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1883 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53142 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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