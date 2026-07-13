«Андагар» разработал платформу для работы с данными 3D-сканирования в строительстве

ИТ-компания «Андагар» разработала платформу для работы с данными лазерного 3D-сканирования, аэрофотосъемки и облаков точек в строительстве и промышленности. Решение позволяет просматривать и анализировать результаты съемок через обычный браузер без использования специализированного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители компании «Андагар».

Платформа была разработана для компании, выполняющей инженерные изыскания, лазерное 3D-сканирование объектов, создание BIM-моделей и цифровых двойников для строительных и промышленных проектов.

Перед разработчиками стояла задача сделать сложные инженерные данные доступными для удаленной работы специалистов и руководителей проектов.

Ранее для просмотра облаков точек, ортофотопланов или BIM-моделей требовалось специализированное ПО, например Leica Cyclone, Autodesk ReCap Pro, FARO SCENE или Trimble RealWorks, часто требующее соответствующих лицензий. Это ограничивало доступ к информации и усложняло совместную работу специалистов.

Созданная ИТ-компанией «Андагар» платформа переносит работу с такими данными в удобный браузерный интерфейс.

Платформа объединяет несколько типов данных: проектные 3D-модели, аэрофотосъемку с геопривязкой, облака точек и информацию о фактическом состоянии строительной площадки.

Это позволяет специалистам удаленно контролировать ход работ, а также сравнивать текущее состояние объекта с проектом без необходимости выезда на площадку.

Одной из ключевых возможностей решения стала работа с облаками точек – трехмерными моделями местности и объектов, полученными с помощью лазерного сканирования с дронов.

Каждая точка содержит точные координаты и высотные отметки, благодаря чему пользователи могут выполнять измерения непосредственно в системе. Это помогает определять расстояния, измерять высоты объектов, рассчитывать объемы земляных работ и материалов, а также отслеживать изменения на объекте между разными этапами строительства.

«Раньше для работы с такими файлами требовалось специализированное ПО, которым владел ограниченный круг специалистов. Наша задача состояла в том, чтобы сделать эти данные доступными и максимально упростить взаимодействие с ними для всех участников проекта», – сказали разработчики «Андагар».

В перспективе функциональность платформы будет расширяться. В систему планируется интегрировать инструменты учета поставок материалов, мониторинга техники, видеонаблюдения и контроля выполнения работ.

По словам разработчиков, конечной целью проекта является создание единой цифровой среды для управления строительными объектами, которая объединит данные проектирования, строительства и эксплуатации в одном интерфейсе.