Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud

Autodesk, Inc. объявила о выходе нового набора продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud, которые объединяют аналитику данных и работу различных команд на протяжении всего жизненного цикла объекта, от проектирования до строительных работ. Размещенные на единой платформе в общей среде данных, новые продукты Autodesk Build, Autodesk Quantify и Autodesk BIM Collaborate позволяют генеральным подрядчикам, поставщикам отдельных видов строительных услуг, дизайнерам и владельцам объектов повысить продуктивность и вывести результаты своей работы на новый уровень. Для специалистов, занятых в сфере строительства, предлагается комплексная платформа управления процессами конструирования, объединяющая все необходимые данные в едином пространстве, что позволяет повысить удобство совместной работы, эффективно прогнозировать необходимость внесения изменений в проект, а также предоставляет рекомендации по повышению качества организации процессов, основанных на анализе данных.

«Почти год назад мы представили миру облачную среду Autodesk Construction Cloud, отражающую наше видение максимально удобного и полного набора продуктов по управлению процессами проектирования и строительства. Сегодня мы анонсируем продукты, которые задают новые стандарты в области взаимосвязанного проектирования. Наше новое решение Autodesk Build обеспечивает абсолютно новый подход к управлению проектами, – сказал Джим Линч (Jim Lynch), вице-президент и генеральный руководитель Autodesk Construction Solutions. - Мы прилагаем все усилия, чтобы помогать строителям всего мира стимулировать цифровую трансформацию и обеспечивать более высокие уровни предсказуемости, безопасности и устойчивости процессов».

Компания объявила о выводе на рынок трех новых продуктов.

Autodesk Build сочетает в себе лучшие преимущества PlanGrid и BIM 360, а также новый расширенный функционал и представляет комплексное решение для управления проектами и организации полевых работ. В Autodesk Build также входит мобильное приложение PlanGrid Build с новыми дополнительными возможностями для полевых сотрудников.

Autodesk Quantify позволяет сметчикам автоматизировать получение количественных характеристик 2D и 3D-моделей на единой комплексной платформе.

Autodesk BIM Collaborate позволяет проектным командам согласовывать и выполнять проектные задания, управляя всем рабочим процессом взаимодействия и координации с помощью единого решения для сокращения повторных работ, повышения производительности и скорости сдачи проекта.

В рамках единой платформы Autodesk Construction Cloud каждый новый продукт дополнен следующими решениями.

Autodesk Docs – основа общей среды данных для каждого комплексного продукта с централизованным управлением документооборотом. Это обеспечивает пользователям удобную навигацию и интеграцию рабочих процессов для создания единого источника достоверных данных на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Insights предоставляет аналитические сведения о собранных данных, а также возможность экспорта этих данных; использует искусственный интеллект Construction IQ для выявления и снижения рисков.

Administration обеспечивает централизованное управление пользователями и разрешениями, предлагает шаблоны и другие инструменты для настройки проекта, а также единый метод аутентификации для любого комплексного продукта.

«Непрерывный поток данных является залогом успеха работы нашей команды, а проекты в области здравоохранения требуют особой тщательности в проведении проверок и организации документооборота, – отметила Эми Козловски (Amy Kozlowski), руководитель проектов в компании Herrero Builders. – Autodesk Construction Cloud представляет единую платформу, обеспечивающую централизацию данных и всей информации. Мы можем моментально передавать новые детали проекта бригадам подготовительных и строительных работ, активно вносить коррективы в полевую работу и лучше понимать фактическое состояние наших проектов. Autodesk Build позволяет нам объединять критически важные процессы полевых работ и управления проектами, обеспечивая удобство совместной работы в любых местах и на разных устройствах. При этом также важно отметить, что новые продукты имеют интуитивно понятный интерфейс и просты в использовании. Autodesk понимает строительную отрасль и предоставляет технологии, которые обеспечивают необходимую поддержку процессов на протяжении всего жизненного цикла объекта».

«Строительство – это про стройку, а не про попытки научиться управляться со сложными программами, – отметил Самир Мерчант (Sameer Merchant), руководитель отдела разработок продуктов Autodesk Construction Solutions. – Технологии должны быть в первую очередь удобны и легко масштабироваться. Если строительная компания расширяется, программное обеспечение должно соответствовать. При разработке наших новых предложений мы добавили в общую веб-платформу с возможностью использования на мобильных устройствах лучшие в своем классе функции продуктов Autodesk для строительной отрасли и интегрировали их с общей платформой данных. Теперь самые популярные функции будут напрямую доступны в решениях Autodesk Build, Autodesk Quantify и Autodesk BIM Collaborate».

Мощная система управления всеми процессами строительства для всего жизненного цикла проекта на одной платформе.

Новые продукты Autodesk по управлению процессами проектирования и строительства позволяют обеспечить совместную работу команд, передачу данных и интеграцию рабочих процессов на всем проектном пространстве от офисов до стройплощадки. Новые продукты будут доступны в начале 2021 года и включают.

Autodesk Build представляет собой набор инструментов с возможностью сетевого подключения для выполнения полевых работ и управления проектами для строителей в рамках единой платформы, отличающейся удобством развертывания, внедрения и использования. Autodesk Build обеспечивает обмен информацией и интеграцию рабочих процессов в строго контролируемой и легко настраиваемой среде.

Используя лучшие в своем классе функции BIM 360 и PlanGrid, а также предоставляя новые функциональные возможности, Autodesk Build интегрирован с данными других строительных этапов. Это позволяет командам контролировать такие рабочие процессы, как управление проектом, его качество, безопасность, расходы и сдачу объекта с помощью одного входа в систему. Autodesk Build устанавливает единый источник достоверных данных для всей команды, чтобы свести к минимуму недопонимание и снизить проектные риски, в то время как стандартизированная информация по каждому проекту предоставляет руководителям возможность принимать решения на основе данных.

Autodesk Build также позволяет проектным командам на стройплощадке и в офисе проводить совместную работу в мобильном приложении PlanGrid Build. Благодаря таким возможностям, как создание запросов на проверку, отслеживание проблем и обновление чертежей и разметок, PlanGrid Build обеспечивает мгновенную доступность изменений для уменьшения вероятности недопониманий, ошибок и необходимости доработок.

Autodesk Quantify – это комплексное решение для сметчиков, позволяющее получать количественные характеристики 2D и 3D-моделей и чертежей в одном облачном инструменте. Autodesk Quantify обеспечивает возможность оперативно и точно получать количественные характеристики двухмерных планов и трехмерных моделей, управлять этими элементами и формировать соответствующую документацию в единой среде. Предоставление всех данных в одной централизованной системе позволяет специалистам повысить прозрачность процессов составления смет и возможности сотрудничества, а также снизить риски. Это поможет увеличить скорость и конкурентность проведения тендерных закупок.

«Традиционно процесс оценки требовал использования нескольких решений, ни одно из которых не соединялось или не интегрировалось с другими, – сказал Джон Мак (John Mack), менеджер отдела BIM, Dome Construction. – Autodesk Quantity эффективно дополняет процесс оценки и позволяет сделать работу действительно совместной. Например, размещение первоначальных данных в облачной среде, а не на отдельном компьютере дает возможность нам одновременно привлекать различных сметчиков для определения количественных данных по инженерным сетям, бетону, столярным работам и другим объектам. Autodesk Quantify – это точный инструмент, который поможет нашим специалистам уйти от необходимости использования таблиц и сконцентрироваться на более важной работе при подготовке строительства».

Autodesk BIM Collaborate обеспечивает совместную работу на этапе проектирования, координирование моделей и управление документооборотом на платформе Autodesk Construction Cloud для снижения необходимости доработок, повышения продуктивности и ускорения сроков сдачи объекта. Построенное на комплексной платформе, Autodesk BIM Collaborate позволяет проектным группам координировать свою деятельность на этапе дизайна и проектирования объектов, предоставляя возможности совместной работы в рамках единого облачного решения в общей среде данных. Такие функции, как временная шкала проекта, агрегированный просмотр моделей и обзор изменений, предоставляют проектным группам возможности глубокого понимания состояния этапа проектирования в режиме реального времени и помогают оперативно согласовывать изменения. При этом возможности координирования моделей, в частности выявление коллизий и управление проблемами, обеспечивают высочайшее качество готовых проектов. Дополнительная опция BIM Collaborate Pro также предлагает пользователям функции служб Revit Cloud Worksharing, Collaboration for Civil 3D и Collaboration for Plant 3D.