Sarex представляет новый продукт «Планирование»

Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Об этом CNews сообщили представители Sarex.

Платформа Sarex – комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе – цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики.

График – основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить этот процесс для участников строительных проектов, разработав функционал по работе с графиком, который предоставляет различные визулизации и связан с другими сущностями платформы.

Продукт «Планирование» предназначен для повышения качества работы проектировщиков и улучшения процессов управления строительством. Функционал позволяет создавать и вести любые графики, в том числе выпуска проектной документации и строительно-монтажных работ. Кроме того, специалисты могут работать в продукте в 4D-режиме, совмещая BIM-модель с планом.

Как и другие продукты Sarex, новое решение работает через веб-интерфейс, что обеспечивает быстрый доступ к информации неограниченному количеству авторизованных пользователей, содержит гибко настраиваемую ролевую модель, обладает интуитивно понятным интерфейсом и возможностями тонкой настройки.

«Продукт «Планирование» представляет собой важную часть экосистемы Sarex и максимально эффективен при работе в связке с другими решениями: платформой цифрового мониторинга и средой общих данных. В первом случае он помогает качественнее контролировать строительные процессы и соблюдение графика строительно-монтажных работ, во втором – четко планировать работу над проектом», – Богдан Бохонов, директор по продукту Sarex․

Продукт позволит импортировать и экспортировать графики из программ для планирования проектов – уже есть поддержка MS Project, в ближайшее время добавятся Project Server, Primavera. Это обеспечивает совместимость и эффективность взаимодействия между различными подразделениями и командами, позволяет контролировать заложенные в плане сроки выполнения проектировочных и строительно-монтажных работ, а также вносить изменения в графики, созданные в сторонних системах, непосредственно из платформы Sarex․

Отдельный интерфейс продукта позволяет создавать неограниченное число проектов и выбирать различные представления для план-графиков. На данный момент доступны табличное представление, диаграммы Ганта и канбан-доски для распределения задач между сотрудниками. Правила условного форматирования помогают быстро выявлять проблемные участки, не укладывающиеся в установленные сроки. Фильтры позволяют просматривать распределение задач между исполнителями. В ближайшем будущем будет добавлено представление рабочей нагрузки (график ресурсов), которое позволит видеть загрузку конкретного специалиста в контексте пересечения задач и своевременно перераспределять ее при превышении допустимых значений.

Продукт позволяет описать рутинные операции и создать триггеры, которые будут автоматически запускать очередные процессы. Например, после согласования может запуститься рассылка или новое согласование, создастся новый документ и т.д.; список тригеров и автоматических действий постоянно дополняется. В будущем автоматизации поделятся на два класса: сценарии для всей компании и пользовательские сценарии, в которых автоматизация настраивается индивидуально.

Для опытных пользователей есть инструмент для связи графика и BIM-модели. Этот инструмент позволяет применять в работе принципы 4D-моделирования, визуализировать этапы строительства непосредственно на графическом отображении модели, отслеживать планируемое состояние объекта по временной шкале. Кроме того, 4D-сценарий повышает эффективность цифрового мониторинга за фактическим состоянием стройки, позволяя наглядно сравнивать план и факт по конкретным этапам работ.

На данный момент продукт «Планирование» представляет собой полноценное решение для управления графиками проектных и строительных работ, в нем представлены наиболее востребованные пользователями платформы Sarex инструменты. Работа над развитием решения продолжается, новый функционал разрабатывается в тесном контакте с клиентами компании, обсуждается на регулярных встречах, вебинарах и мероприятиях. Бэклог «Планирования» включает в себя новые представления плана, расширение списка сценариев автоматизации, добавление пятого измерения – сметной документации.