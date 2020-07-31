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Запущено новое ИТ-решение Signal для отслеживания прогресса строительства

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

ИТ-компания Signal, созданная специально для разработки цифровых продуктов в сфере строительства, объявляет о выходе одноименного мобильного приложения Signal. Продукт позволяет отслеживать прогресс строительства любого объекта в онлайн режиме, а также управлять процессами стройки на основе данных, агрегированных на экране мобильного телефона.

Главная идея проекта – создать информационную экосистему, которая обеспечит единое понимание, дистанционный мониторинг и полную прозрачность хода строительства для всех участников проекта: от собственников девелоперских компаний и инвесторов, до руководителей проектов и инженеров.

Помимо этого, мобильное приложение Signal обеспечит доступ ко всем строительным процессам, техническим и финансовым данным по объекту без личного присутствия первых лиц и менеджеров компании на площадке.

ИТ-решение уже опробовала компания SEVERIN Development на жилых проектах крупнейших столичных девелоперов. Официальным дистрибьютором продукта выступает компания CSD.

Приложение Signal состоит из нескольких модулей: личного кабинета заказчика (Signal Dashboard); сервиса дистанционного строительного контроля на базе технологии фото 360° (Signal Inspection) и расширения для приложений Autodesk BIM 360 (Signal Value).

В модуле Dashboard содержатся все данные о проекте: графики изменений основных показателей, темпы производства работ и прогнозы, аналитика и история изменений, адаптированная для просмотра под любой мобильный девайс.

Модуль Inspection дает возможность дистанционного строительного контроля с помощью фотографий 360°, по которым можно визуально определить, что происходит на объекте, посмотреть динамику изменений в электронном журнале событий, а также в удаленном режиме сравнить их с проектными решениями. Все точки съемки ассоциированы с BIM-моделью и структурой здания. Cервис содержит информацию как о текущем состоянии строительной площадки, так и накопленный фотобанк всей истории строительства.

Модуль Value позволяет выгружать предписания, активность по замечаниям, проставлять QR-коды и ЭЦП прямо из Autodesk BIM 360 Docs, также предусмотрена функция гибкого резервного копирования данных из облака Autodesk.

Режим обновления данных в приложении пользователь может настроить согласно индивидуальному графику строительства проекта. В приложении также предусмотрена возможность интеграции с мессенджером Telegram для оперативного обсуждения процесса с проектной группой.

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