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Нечипоренко Максим



02.04.2025 Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон 1
27.09.2022 Softline и Renga Software стали партнерами 1
26.07.2022 «Росатом» разместит свое ПО вместо зарубежного на атомных станциях 1
03.03.2020 «Системный софт» предложит клиентам решения Renga Software 1
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
03.08.2016 «Дочка» «Газпрома» отменила мегатендер и покупает зарубежное ПО маленькими кусочками 1
21.04.2016 После публикации CNews «дочка» «Газпрома» отменила закупку зарубежного ПО на 200 млн 1
29.03.2016 «Дочка» «Газпрома» закупает зарубежное ПО безальтернативного разработчика 1
02.04.2015 «Аскон» начал демпинговую войну, вооружившись «принципиально новым строительным САПР» 1
15.01.2015 «Аскон» начал битву с заграницей с «принципиально новым строительным САПР» 2
14.10.2014 «Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Нечипоренко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 9
Autodesk 614 7
Renga Software - Ренга Софтвэа 36 5
8355 3
Нанософт 101 3
Nemetschek - Graphisoft 17 3
Неолант - Neolant 42 2
Microsoft Corporation 24741 2
Кредо-Диалог 5 2
Индорсофт 4 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 220 1
ESET - ESET Software 1135 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
SAP SE 5309 1
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Oracle Corporation 6738 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 5
Газпром ПАО 1353 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 37 3
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 2
Резонанс НПП 372 2
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 1
МИНЭКС - Межрегиональный институт экспертизы 1 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 8
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 379 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4640 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13473 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 410 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24745 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10263 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6372 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5443 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12132 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1463 2
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 143 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 635 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25718 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6757 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5525 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1637 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5936 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 566 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2012 1
Электронный документ - Electronic document 1471 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4231 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1727 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 480 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3780 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4012 1
BIM - IFC - Industry Foundation Classes 5 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1683 1
Autodesk Revit 116 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 3
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3265 3
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 20 3
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 10 2
Autodesk AutoCAD 341 2
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 12 2
Microsoft Windows 15807 1
Microsoft Office Excel 1211 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 1
Microsoft Office Word 825 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 82 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
Миллер Алексей 21 2
Литвинова Татьяна 8 1
Оснач Дмитрий 14 1
Путин Владимир 3213 1
Мишустин Михаил 688 1
Кичко Дмитрий 67 1
Макаров Валентин 227 1
Лашин Ренат 72 1
Куракин Михаил 1 1
Шиф Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1197 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 957 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1783 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
Венгрия 814 1
Япония 13332 1
Германия - Федеративная Республика 12744 1
Украина 7646 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 1
Франция - Французская Республика 7883 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13379 1
Россия - ЦФО - Курская область 657 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 47 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5582 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6250 4
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7934 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 2
Английский язык 6701 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8784 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3591 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2451 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3186 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3277 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4916 1
Химическая промышленность - Chemical industry 276 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5873 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8682 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3476 1
Трейд-ин - Trade-in 180 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1011 2
Ведомости 1047 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 136 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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