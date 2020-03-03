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Спецпроекты

«Системный софт» предложит клиентам решения Renga Software

ПО Софт Ритейл Дистрибуция

«Системный софт» начал продажи продуктов российской компании Renga Software, разработчика программного обеспечения для архитектурного проектирования.

«С 1 марта 2018 г. в России в силу вступили новые своды правил по BIM-технологиям. Создаваемая система национальных документов в области технологий информационного моделирования включает базовые стандарты и своды правил, обеспечивающие цифровую инфраструктуру, в том числе основные положения, принципы и терминологию BIM. ПО российского вендора Renga закрывает две актуальные проблемы: решает вопрос с импортозамещением и полностью соответствует новым сводам правил по технологии BIM», – сказала Татьяна Литвинова, менеджер по развитию бизнеса САПР компании «Системный софт».

Решение Renga Architecture позволяет точно передать замысел архитектора. Модель, созданная в этом ПО, будет одинаково понятна конструктору, инженеру и заказчику. Для более детальной проработки архитектурной модели Renga Architecture предоставляет инструменты быстрого создания и редактирования объектов. Помимо этого, пользователю доступно внесение изменений в проект, передача данных для проведения физико-технических расчетов, автоматический подсчет спецификации и ведомостей объемов работ, оформление проектной и рабочей документации.

Решение Renga Structure позволяет создавать информационную модель конструктивной части здания и автоматически получать проектную и рабочую документацию марки КЖ/КЖИ/КМ/АС. Программа подходит для проектирования железобетонных и металлических конструкций.

Renga MEP предназначена для инженеров-проектировщиков и помогает минимизировать затраты на рутинные операции по прокладке трубопроводов внутри зданий и сооружений.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы способствовать проникновению BIM-технологии в Россию и страны ближнего зарубежья. И убеждены, что проектирование всех объектов гражданского промышленного строительства должно начинаться с создания информационной модели. Решения Renga помогают реализовать доступный инструментарий современного проектирования, сделать BIM-технологию легкой и доступной для любой проектной организации», – сказал Максим Нечипоренко, заместитель директора компании Renga Software.

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