Renga Software открыла доступ к решениям для архитекторов и инженеров на Mos.Hub

Компания Renga Software, разрабатывающая системы информационного моделирования для строительной отрасли, разместила на городской облачной платформе Mos.Hub свои плагины и компоненты. Это позволит обмениваться опытом и решениями с профессиональным сообществом: пользователи платформы смогут не только использовать решения в своих проектах, но и вносить предложения по доработке и интеграции. Такое сотрудничество будет способствовать развитию открытых решений для ИТ-специалистов в сфере проектирования и строительства.

Один из опубликованных компонентов — полнофункциональный плагин, который позволяет реализовать задачу обозревателя структуры цифровой информационной модели (Model Explorer). Он помогает увидеть многообразие объектов, из которых состоит проект. Например, при проектировании многоэтажного дома, особенно на ранних этапах, когда детальное моделирование конструкций еще не выполнено, может потребоваться рассчитать количество кронштейнов для крепления навесного фасада. Такие задачи сложно предугадать заранее, но они часто возникают в процессе работы. Renga автоматически предоставит расчетные характеристики стены, но узнать точное количество кронштейнов для нее можно только с помощью специальной формулы. Поэтому обозреватель модели опубликован в виде открытых исходных кодов, что позволяет самостоятельно дорабатывать его под свои задачи. Разработчик может не копировать код, а предложить улучшения напрямую в исходный Model Explorer. Таким образом, решая свои задачи, ИТ-специалисты также помогают развивать проект для всего сообщества.

«Экосистема Mos.Hub активно привлекает сторонних разработчиков. Вокруг Renga уже сформировалось сообщество специалистов, реализующих интеграционные решения в области информационного моделирования. Такая практика помогает развитию самой технологии и ее широкому применению в строительной отрасли не только Москвы, но и всей России, так как Mos.Hub – открытая и бесплатная платформа для самого широкого круга ИТ-специалистов», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов.

«Публикация расширений с открытым исходным кодом и возможность обмена разработками через механизмы Open Source позволяют решать различные прикладные задачи, которые обычно не закладываются в базовое тиражное ПО. Это открывает возможности для расширения функциональности за счет усилий прикладных разработчиков, при этом они также могут монетизировать свои решения. В современном мире любое программное решение, так или иначе опирается на библиотеки, разработанные Open Source-сообществом. Mos.Hub открывает для российских разработчиков большие возможности, служит целям взаимодействия и сотрудничества и при этом является более защищенным в силу своей локализации», – сказал заместитель генерального директора компании Renga Software Максим Нечипоренко.

Городская облачная платформа Mos.Hub была запущена в 2023 г. и стала для ИТ-специалистов заменой популярных зарубежных сервисов, которые ушли с российского рынка. В отличие от последних, Mos.Hub доступен бесплатно на русском языке, а все его компоненты размещены в городском центре обработки данных на территории России, что гарантирует пользователям стабильность доступа к площадке и сохранность кода. Присоединиться к платформе может любой желающий. Для этого достаточно авторизоваться в системе с помощью Mos.ID или аккаунта одной из популярных платформ, например ВК, «Яндекс», «Госуслуги», и др. Сегодня на Mos.Hub работают уже более 26 тыс. пользователей, которые разместили на платформе свыше 32 тыс. проектов, многие из которых находятся в открытом доступе: библиотеки, курсы, боты, исходные коды, сборки пакетов, сайты, программы.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».