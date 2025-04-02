Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон

Российские компании готовы к переходу на пиратское ПО. Половина российского бизнеса совершенно не возражает против использования нелицензионных программ по целому ряду причин. Сдерживающий фактор, по большому счету, один – за варез на офисных компьютерах светит уголовное преследование. В Белоруссии с этим в разы проще.

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Почти треть российских компаний не видят ничего зазорного в использовании пиратского иностранного ПО при условии отсутствия полноценных отечественных аналогов, пишут «Ведомости». Так считают 28% компаний, а еще 22% готовы работать во взломанном ПО без дополнительных условий.

Активный интерес к варезу проявляют компании из самых разных отраслей, и ИТ – в их числе. Также пиратское ПО в той или иной степени интересует фирмы из сфер образования, строительства, инжиниринга, промышленности и энергетики.

Многие компании не готовы полностью отказаться от иностранного ПО. Как пишут «Ведомости», 22% организаций из тех, кто пока не отказался от нелицензированного ПО при условии параллельного внедрения отечественных программ, утверждают, что полный перехох на российское ПО должен сопровождаться стимулом в виде «субсидий и спецпредложений».

Midjourney Любовь россиян к пиратскому ПО длится десятилетиями

20% будут готовы нарастить объемы использования российских программ исключительно при полном исчезновении иностранного софта. Такой же процент считает, что выгоднее написать свой софт, нежели лицензировать ПО сторонних российских разработчиков. Напомним, что последние используют малейший повод, чтобы поднять свои расценки.

Что изменилось

Иностранный софт в последние годы хоть и не является в России дефицитным, однако добывать лицензии на него стало намного сложнее. После февраля 2022 г. многие зарубежные софтверные компании покинули российский рынок, и к тому же целый ряд платежных сервисов перестал работать, что в значительной степени усложнило процесс покупки новых лицензий на иностранное ПО и продление имеющихся.

Многие российские компании продолжили использовать такой софт без технической поддержки и без покупки лицензий. Однако в России бизнесу грозит уголовная ответственность за работу в пиратском ПО, в том числе и от разработчиков из недружественных стран. Как сообщал CNews, в соседней Белоруссии эту проблему решили на уровне закона – с начала 2023 г. компании могут сколь угодно «пиратить» софт разработчиков из недружественных стран, не боясь уголовной ответственности.

В России в начале 2022 г. тоже обсуждались аналогичные меры, но дальше разговоров дело не пошло. В 2023 г. власти озвучили идею по принудительному лицензированию иностранного ПО, но и здесь пока никаких подвижек, как и в вопросе о создании спецсчетов для покупки лицензий иностранного софта, о чем в мае 2023 г. говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Пока гром не грянет

За использование пиратского ПО в бизнесе, иностранного или российского, компании могут нарваться не только на уголовную ответственность, но также на гражданско-правовую в виде взыскания компенсаций и на административную в виде штрафов, сообщил «Ведомостям» зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. С одной стороны, риск очень велик, объем негативных последствий может перевесить все выгоды от экономии на покупке лицензий.

С другой стороны, поймать компанию на использовании пиратского ПО не так-то просто. Для этого нужно вломиться к ней с внеплановой проверкой, создав эффект неожиданности, отметил Черных-Аипов.

Между тем, у российских компаний есть целый ряд причин для нежелания отказываться от иностранного ПО в пользу отечественного. Главной из них гендиректор 1IDM Роман Федосеев считает привычку российского бизнеса пользоваться качественным, давно отлаженным и проверенным иностранным софтом, с которым умеют работать многочисленные специалисты. Для достижения аналогичных показателей «российским разработчикам пока что нужно преодолеть довольно долгий путь», подчеркнул Федосеев.

Также немалую роль играет и человеческий фактор. Люди привыкают пользоваться конкретными программными решениями сказал изданию заместитель генерального директора Renga Software Максим Нечипоренко. Также компании учитывают, сколько было вложено в приобретение иностранного ПО.