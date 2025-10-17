Получите все материалы CNews по ключевому слову
|17.10.2025
|Project Lad обеспечил контроль строительных проектов ГК «Лидер Групп» 1
|14.11.2016
|Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
|12.05.2014
|ТТК организовал бесплатный Wi-Fi в торговом центре «Мега Уфа» 1
Лидер групп и организации, системы, технологии, персоны:
|IKEA - ИКЕА 162 1
|МИНЭКС - Межрегиональный институт экспертизы 1 1
|Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
|Резонанс НПП 385 1
|Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 108 1
|Асланов Дмитрий 41 1
|Нечипоренко Максим 12 1
|Шиф Ирина 1 1
|Хогсандер Юаким 1 1
